Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Η Revolut ανακοίνωσε την εισαγωγή του Pay by Bank ως νέας επιλογής στην Πύλη Πληρωμών της. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους, προσφέροντας ομαλή εμπειρία χρήσης για τους καταναλωτές και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εμπόρους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «με περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλέον το Pay by Bank κάθε μήνα, αυτή η μέθοδος πληρωμής καθίσταται μια βασική εναλλακτική στις κάρτες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Juniper Research, αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμός των χρηστών του Open Banking παγκοσμίως θα φτάσει τα 645 εκατομμύρια το 2029, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 183 εκατομμύρια δολάρια».

Οι πληρωμές μέσω Pay by Bank προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, καθώς κάθε συναλλαγή απαιτεί άμεση επιβεβαίωση από τον πελάτη μέσα από την τραπεζική του εφαρμογή. Έτσι, μειώνονται ουσιαστικά οι κίνδυνοι απάτης και τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων, ενώ τα κεφάλαια μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Για τους καταναλωτές, η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: οι πληρωμές πραγματοποιούνται απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων κάρτας. Οι χρήστες κινητών εγκρίνουν την πληρωμή μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς τους, ενώ όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή, σκανάρουν έναν κωδικό QR για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Με την ενσωμάτωση του Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών της, η Revolut προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα επιπλέον εργαλείο για να ανταποκριθούν στις νέες καταναλωτικές τάσεις και να αυξήσουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών. Με αυτή την προσθήκη, η εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή της να παρέχει μια ολοκληρωμένη, καινοτόμα σουίτα υπηρεσιών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους — από νεοφυείς μέχρι μεγάλες εταιρείες.

«Το τοπίο των πληρωμών εξελίσσεται και οι έμποροι αναζητούν λύσεις που εξαλείφουν τα περιστατικά απάτης και προσφέρουν περισσότερες επιλογές», δήλωσε ο Alex Codina, GM of Merchant Acquiring στη Revolut. «Η νέα μας λειτουργία Pay by Bank τους παρέχει ακριβώς αυτό. Εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να δέχονται την επόμενη γενιά πληρωμών, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες τους μια ασφαλή και εύχρηστη εμπειρία πληρωμής. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για όλους όσους χρησιμοποιούν την Πύλη Πληρωμών της Revolut».

Η υπηρεσία γίνεται αρχικά διαθέσιμη σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, με επέκταση σε περισσότερες αγορές στο μέλλον.