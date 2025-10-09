ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:17 - 09 Οκτ 2025

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Η Revolut ανακοίνωσε την εισαγωγή του Pay by Bank ως νέας επιλογής στην Πύλη Πληρωμών της. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους, προσφέροντας ομαλή εμπειρία χρήσης για τους καταναλωτές και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εμπόρους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «με περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλέον το Pay by Bank κάθε μήνα, αυτή η μέθοδος πληρωμής καθίσταται μια βασική εναλλακτική στις κάρτες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Juniper Research, αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμός των χρηστών του Open Banking παγκοσμίως θα φτάσει τα 645 εκατομμύρια το 2029, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 183 εκατομμύρια δολάρια».

Οι πληρωμές μέσω Pay by Bank προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, καθώς κάθε συναλλαγή απαιτεί άμεση επιβεβαίωση από τον πελάτη μέσα από την τραπεζική του εφαρμογή. Έτσι, μειώνονται ουσιαστικά οι κίνδυνοι απάτης και τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων, ενώ τα κεφάλαια μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Για τους καταναλωτές, η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: οι πληρωμές πραγματοποιούνται απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων κάρτας. Οι χρήστες κινητών εγκρίνουν την πληρωμή μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς τους, ενώ όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστή, σκανάρουν έναν κωδικό QR για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Με την ενσωμάτωση του Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών της, η Revolut προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα επιπλέον εργαλείο για να ανταποκριθούν στις νέες καταναλωτικές τάσεις και να αυξήσουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών. Με αυτή την προσθήκη, η εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή της να παρέχει μια ολοκληρωμένη, καινοτόμα σουίτα υπηρεσιών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους — από νεοφυείς μέχρι μεγάλες εταιρείες.

«Το τοπίο των πληρωμών εξελίσσεται και οι έμποροι αναζητούν λύσεις που εξαλείφουν τα περιστατικά απάτης και προσφέρουν περισσότερες επιλογές», δήλωσε ο Alex Codina, GM of Merchant Acquiring στη Revolut. «Η νέα μας λειτουργία Pay by Bank τους παρέχει ακριβώς αυτό. Εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να δέχονται την επόμενη γενιά πληρωμών, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες τους μια ασφαλή και εύχρηστη εμπειρία πληρωμής. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για όλους όσους χρησιμοποιούν την Πύλη Πληρωμών της Revolut».

Η υπηρεσία γίνεται αρχικά διαθέσιμη σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, με επέκταση σε περισσότερες αγορές στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Νέες θάλασσες
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Νέες θάλασσες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης
Αναλύσεις

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Πολιτική

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ