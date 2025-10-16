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Alpha Bank: Τέσσερις στις δέκα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδοτικά προϊόντα σταθερού επιτοκίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:10 - 16 Οκτ 2025

Alpha Bank: Τέσσερις στις δέκα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδοτικά προϊόντα σταθερού επιτοκίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε το σταθερό επιτόκιο σε όλα της τα επιχειρηματικά προϊόντα, από το 2023

Μια σειρά από χρηματοδοτικά προϊόντα με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου και μεγάλο εύρος τιμολόγησης προσφέρει η Alpha Bank για όλες τις ΜμΕ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως τράπεζας της επιχειρηματικότητας της χώρας.

Τα σταθερά επιτόκια κυμαίνονται από 2% για δάνεια πλήρως εξασφαλισμένα έως 8,5% για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, με το εύρος αποπληρωμής να φτάνει έως τα 12 έτη. Προσφέρονται τόσο σε χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησης όσο και σε επενδυτικά δάνεια, καλύπτοντας τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank ήταν είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε το σταθερό επιτόκιο το 2023 με το Alpha Ανάπτυξη Plus, ένα δάνειο κεφαλαίου κίνησης που διαμορφώθηκε για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) «Δάνεια Ρευστότητας επιχειρήσεων».

Η καινοτομία αυτή ενσωματώθηκε σε όλα τα μετέπειτα προϊόντα. Επιπλέον εφαρμόζεται και στο σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων και εγγυοδοτικών αναπτυξιακών προϊόντων που διαθέτει η Alpha Bank, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.), ενισχύοντας περαιτέρω τις ωφέλειες που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο επιχειρηματικός κόσμος ασπάστηκε με θέρμη τα προϊόντα αυτά από το ξεκίνημα της διάθεσής τους, με 4 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να τα έχουν επιλέξει για τη χρηματοδότησή τους, καθώς προσφέρουν σταθερά κόστη ανά μήνα, επιτρέποντας στους επιχειρηματίες να προγραμματίσουν αποτελεσματικά τα έξοδα τους, καλύπτοντας τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, θωρακίζονται πλήρως από τις μελλοντικές διακυμάνσεις των επιτοκίων, ιδίως από ενδεχόμενη αύξηση του Euribor, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ευθυγράμμιση του κόστους δανεισμού με την απόδοση των επενδύσεών τους.

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