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Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως δυναμικός επενδυτικός προορισμός
Οικονομία
11:07 - 16 Οκτ 2025

Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως δυναμικός επενδυτικός προορισμός

Reporter.gr Newsroom
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Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Το ελληνικό αναπτυξιακό αφήγημα» (Greece’s Growth Story), που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο στην Ουάσινγκτον, συμμετείχε χθες το βράδυ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν κορυφαία στελέχη της επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και οι πρώην πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τόμας Μίλερ και Τζέφρι Πάιατ. Ο υπουργός παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, με ρυθμό ανάπτυξης που κυμαίνεται μεταξύ 2,2% και 2,4%».

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα σταθερή, προβλέψιμη και ανοιχτή στις επενδύσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα συνέπειας, αξιοπιστίας και μιας μακρόχρονης μεταρρυθμιστικής ατζέντας».

Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα δεν έχει απλά επιστρέψει. Είναι πλέον ανοικτή σε επενδύσεις και ευκαιρίες, έχει αλλάξει σελίδα και αποτελεί παράδειγμα οικονομικής ανθεκτικότητας. Η χώρα μας έχει περάσει σε μια νέα εποχή δημοσιονομικής και πολιτικής σταθερότητας, επενδυτικής δυναμικής και διεθνούς εμπιστοσύνης». Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι «το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026, από 206% το 2020, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη».

Η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών αντικατοπτρίζεται στην ενεργή επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να προσελκύει διεθνή κεφάλαια, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε την παρουσία εμβληματικών αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και οι υποδομές, περιλαμβάνοντας εταιρείες όπως Pfizer, Microsoft, ONEX, Cisco και Google Cloud.

Χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ως «ιδανικό επενδυτικό μομέντουμ», υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2019, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στους τομείς της μεταποίησης, ενέργειας, ψηφιακού μετασχηματισμού, real estate, τουρισμού και logistics. Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, σε πρόσφατες σημαντικές συμφωνίες, όπως το deal της Alpha Bank με τη UniCredit, η συνεργασία ΟΠΑΠ–Allwyn και η πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού βασίζεται σε ένα σταθερό και αξιόπιστο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, στη μακρά περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας, στο ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις, στην ασφάλεια που παρέχει η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, αλλά και στη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, καθιστώντας την περιφερειακό κόμβο για ενέργεια και καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις σε Δικαιοσύνη, εκπαίδευση, κεφαλαιαγορά και διαφάνεια.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Το επόμενο κεφάλαιο για την Ελλάδα είναι η περαιτέρω μετεξέλιξη της οικονομίας μας σε περιφερειακό κόμβο καθαρής ενέργειας, ψηφιακής καινοτομίας και βιώσιμης χρηματοδότησης». Κατέληξε λέγοντας: «Είναι η ιστορία μιας Ελλάδας ανανεωμένης, μιας χώρας που ξεπέρασε επιτυχώς μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις χρέους της σύγχρονης ιστορίας».

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