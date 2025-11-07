Alpha Bank: Ιστορικό υψηλό στα κέρδη και ισχυρή απόδοση κεφαλαίων στο εννεάμηνο

Ένα ισχυρό εννεάμηνο για το 2025 παρουσιάζει η Alpha Bank, με τα κέρδη μετά από φόρους να αγγίζουν τα €704 εκατ. από 489 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου. Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 44% και αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου. Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 9μηνο 2025 άγγιξε τα €2,2 δισ. στο έτος, και τα 0,7 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις.

Ακόμη, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα και χαμηλή ευαισθησία στις επιτοκιακές μεταβολές, αφού το γ’ τρίμηνο του έτους το Καθαρό Εσόδο από Τόκους (ΝΙΙ) όχι μόνο δεν κατέγραψε πτώση αλλά αντίθετα ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 402 εκατ. ευρώ, καθώς η βελτίωση στο κόστος καταθέσεων και οι υψηλότεροι όγκοι χρηματοδότησης αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Στο σκέλος των προμηθειών, καταγράφηκε οριακή μείωση 1,6% στο γ’ τρίμηνο λόγω χαμηλότερων εσόδων από κάρτες, επηρεασμένων από το έκτακτο κέρδος της συνεργασίας με τη Visa στο β’ τρίμηνο, ενώ εξαιρουμένου αυτού, το δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένο κατά +7%.

Παρά τη συγκυριακή πτώση, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση και +14% στο εννεάμηνο, με ισχυρή συμβολή από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων (+45% y/y) και τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, οι οποίες πλέον έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022–2024. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση από τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών, όπου η συνεργασία με την Unicredit είναι κομβικής σημασίας. Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €0,27, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,9%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15,7%, ενισχυμένο από οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 149 μονάδων βάσης το εννεάμηνο ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 15,8%. Ο δείκτης NPEs παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο 3,6%, επίδοση που υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk βρέθηκε στις 45 μονάδες βάσης το 9μηνο , σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance που δώσαμε το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είχαμε κέρδη μετά φόρων ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Για τους πρώτους εννέα μήνες, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση στα 704 εκατομμύρια ευρώ Έτσι παρά την σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων καθώς και την ολοκλήρωση στρατηγικών κινήσεων, και παρόλο που κάνουμε πρόβλεψη για διανομή κερδών ίση με το 50% της κερδοφορίας του εννεάμηνου, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 είναι στο προ-φόρμα στο 15.8% ,δηλαδή περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον στόχο. Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να υλοποιήσουμε όλες τις οργανικές μας φιλοδοξίες αλλά μέσω του καθορισμένου πλαισίου κατανομής κεφαλαίου μας να συνεχίσουμε τις πειθαρχημένες εξαγορές που επιταχύνουν την στρατηγική μας καθώς και να διανέμουμε αυξανόμενες αποδόσεις στους μετόχους, όπως τα 352 εκατομμύρια ευρώ για το εννεάμηνο, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιάμεσου μερίσματος χρήσης ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο στους μετόχους μας».

Τα βασικά στοιχεία του εννεαμήνου:

Άνοδος +44% στα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας ήδη τα ετήσια κέρδη προηγούμενων ετών.

Κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,27, που αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 13,9%.

Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας τα €402 εκατ. στο Q3 (+1 ποσοστιαία μονάδα), επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεραστεί το χαμηλότερο σημείο των εσόδων από τόκους (NII) και ότι η δομή του ισολογισμού μάς τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση για μελλοντική ανάπτυξη, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Στα €349 εκατ. τα έσοδα από προμήθειες το 9μηνο - αύξηση 14% ετησίως – Τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων έχουν διπλασιαστεί από το 2022.

Στα €2,2 δισ. η καθαρή πιστωτική επέκταση στο 9μηνο, με τις επιχειρήσεις να οδηγούν την ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 13% ετησίως.

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια - Δείκτης FL CET1 στο 15,7% ή 15.8% pro-forma

Πρόβλεψη διανομής μερίσματος €352 εκατ. στους μετόχους, καταβολή προμερίσματος €111 εκατ. τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους

«Η Alpha Bank είχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο με την συνεχή διαφοροποίηση των εσόδων να επιβεβαιώνει την μακροχρόνια στρατηγική και στοχοθεσία μας, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και όλους τους stakeholders, αξιοποιώντας το εποικοδομητικό μακροοικονομικό περιβάλλον στις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται», υπογράμμισε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης.

Επιστροφή αξίας στους Μετόχους - Ενίσχυση Μερισματικής Πολιτικής

Η Διοίκηση της Alpha Bank έχει ήδη προβλέψει τη διανομή €352 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 50% των δημοσιευμένων κερδών της περιόδου. Η πρόβλεψη αυτή υπερβαίνει το συνολικό ύψος των διανομών για το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για αυξανόμενη και βιώσιμη επιστροφή αξίας στους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα €111 εκατ από την τρέχουσα χρήση τον Δεκέμβρη του 2025, ίσο με την πρόβλεψη του πρώτου τριμήνου. Υπενθυμίζεται ότι για το 2024, το συνολικό payout ανήλθε σε 43% των κερδών (€281 εκατ.), εκ των οποίων:

€70,25 εκατ. (25%) καταβλήθηκαν ως μέρισμα σε μετρητά, ήτοι €0,03 ανά μετοχή,

ενώ το υπόλοιπο 75% (€211 εκατ.) πραγματοποιείται μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback)

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπουν στην Τράπεζα να εξετάζει προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά διανομής, με στόχο την προβλέψιμη και αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους. Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη της Alpha Bank να διατηρεί προσαρμοσμένη ευελιξία μεταξύ μετρητών και επαναγορών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες κεφαλαιακής αξιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι payout ratio άνω του 50% είναι βιώσιμο, και ευθυγραμμισμένο με τον στόχο για προβλέψιμες και αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Ρεκόρ ζήτησης για το πράσινο ομόλογο

Τον Οκτώβριο η Alpha Bank ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. – την πρώτη έκδοση της Τράπεζας μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή σημείωσε ζήτηση-ρεκόρ, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των €3 δισ. και υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό, με επιτόκιο 3,125%.

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις, καταλήγοντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το midswap – το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη θεαματική βελτίωση στο προφίλ της Alpha Bank: η προηγούμενη αντίστοιχη συναλλαγή της, τον Φεβρουάριο 2024, είχε τιμολογηθεί με spread 243 μονάδων βάσης ενώ είναι ευθέως ανταγωνιστική, αν όχι καλύτερη, με άλλες εκδόσεις του κλάδου ακόμη και μικρότερης διάρκειας.

Διευρύνεται η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit

Κεντρικός πυλώνας του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της τράπεζας παραμένει η στρατηγική της συνεργασία με την UniCredit. Την περασμένη εβδομάδα, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος UniCredit προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής του στην Alpha Bank, φτάνοντας περίπου στο 29, 5%.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στη στρατηγική συνεργασία, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα. Μέσω αυτής, οι πελάτες της Τράπεζας αποκτούν πρόσβαση στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit με φυσική παρουσία σε 13 χώρες, καθιστώντας την Alpha Bank πύλη προς την Ευρώπη και την τράπεζα επιλογής για περισσότερους από 5.000 εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα.

Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων της συνεργασίας αυτής είναι η επιτυχής διάθεση της σειράς επενδυτικών προϊόντων Onemarkets (πωλήσεις άνω των €880 εκατ.), η από κοινού χρηματοδότηση με ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών ύψους €300 εκατ., η έγκριση €475 εκατ. σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις της Unicredit, καθώς και διμερείς συναλλαγές συναλλάγματος ύψους €650 εκατ. από την αρχή του έτους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση στον τομέα Capital Markets & Advisory προχωρά δυναμικά, με ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων.

Πέρα από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, η Alpha Bank αξιοποιεί την τεχνογνωσία της UniCredit σε τομείς όπως το customer experience, την απλοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη κανονιστική συμμόρφωση - παράγοντες κρίσιμοι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της Τράπεζας.

Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Astrobank

Στο τέλος Οκτωβρίου, η θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Bank Cyprus Ltd, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και του προσωπικού της AstroBank, καθιστώντας την πλέον την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου διαθέτει πλέον:

Ενεργητικό > €6,6 δισ.

Χορηγήσεις > €2 δισ.

Καταθέσεις > €5,6 δισ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες στην κυπριακή αγορά.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) του Ομίλου κατά ~5%, με περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 (~40 μονάδες βάσης), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αξιοποίησης μη οργανικής ανάπτυξης.

Η εξαγορά της AstroBank αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μέσω της συνεργασίας με την UniCredit, η Τράπεζα λειτουργεί ως γέφυρα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών, δημιουργώντας ουσιαστική και διαρκή αξία για τους Πελάτες, τους Μετόχους και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.