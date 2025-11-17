Η Snappi Παρουσιάζει το Snappi Pay Later
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:20 - 17 Νοε 2025

Η Snappi Παρουσιάζει το Snappi Pay Later

Reporter.gr Newsroom
Η Snappi, η πρώτη neobank με άδεια από την ΕΚΤ, λανσάρει το SnappiPayLater, μία νέα λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει καταναλωτές και εμπόρους. Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να σπάνε τις αγορές τους σε 4 άτοκες δόσεις απευθείας στο checkout, ενώ οι έμποροι επωφελούνται από αυθημερόν εκκαθάριση. Το SnappiPayLater είναι ένα ευκολότερο και πιο φιλικό προς τον καταναλωτή προϊόν σε σχέση με τις παραδοσιακές πιστωτικές κάρτες.

Το Snappi Pay Later είναι πλήρως ενσωματωμένο στην εφαρμογή της Snappi, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον λογαριασμοί, άλλες εφαρμογές ή περιττά βήματα. Όλα γίνονται σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία τόσο για τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους.

«Το Buy Now, Pay Later έχει γίνει mainstream, αλλά στη Snappi το επανασχεδιάσαμε ως μέρος μιας ολοκληρωμένης τραπεζικής εμπειρίας, όλα σε μία εφαρμογή», δήλωσε ο Χρήστος Ταρατσίδης, Head of Sales της Snappi. «Αυτό δίνει στους πελάτες ευέλικτες και διαφανείς πληρωμές, ενώ εξασφαλίζει στους εμπόρους ρευστότητα και πρόσβαση σε μια αυξανόμενη βάση νέων πελατών, σε μια περίοδο που η Snappi χτίζει ισχυρή δυναμική στην αγορά. Είμαστε περήφανοι που ήδη έχουμε καλωσορίσει σχεδόν σαράντα εμπόρους, όπως τα online καταστήματα Notos και Hall of Brands, που προσφέρουν πλέον αυτή την επιλογή πληρωμής στους πελάτες τους».

Το Snappi Pay Later είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες κατηγορίες lifestyle, όπως ηλεκτρονικά είδη, μόδα και αξεσουάρ, προσωπική φροντίδα, είδη σπιτιού και επίπλων, αθλητικά και DIY, και παιχνίδια, βοηθώντας τους πελάτες να απολαμβάνουν ό,τι αγαπούν πιο εύκολα και υπεύθυνα.

Για τους καταναλωτές, το Snappi Pay Later κάνει τις καθημερινές αγορές ευκολότερες, τέσσερις απλές δόσεις, χωρίς χρεώσεις και χωρίς κάρτα. Για τους εμπόρους, η Snappi τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις επιστροφές προϊόντων και χρημάτων απευθείας μέσω του merchant portal, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν τα χρήματά τους άμεσα – ενώ οι έμποροι εξοικονομούν χρόνο μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η Snappi προσφέρει το Pay Later με την ίδια ασφάλεια και αξιοπιστία που οι πελάτες της εμπιστεύονται ήδη για τις καθημερινές τραπεζικές τους συναλλαγές. Το αποτέλεσμα: μια ενοποιημένη, διαφανής και ανθρωποκεντρική εμπειρία πληρωμών.

