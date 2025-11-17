Η Choose «Πίσω από τα Φώτα» στη νέα καμπάνια για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
12:59 - 17 Νοε 2025

Η Choose «Πίσω από τα Φώτα» στη νέα καμπάνια για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Υπάρχουν αλήθειες για τη ζωή που μπορούν να μας αγγίξουν, να μας συγκινήσουν βαθιά. Μια από αυτές αφορά την ενέργεια που υπάρχει μέσα μας, μια αόρατη δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει και να καθορίσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας.

Με αυτή τη σκέψη, η Choose υπογράφει τη νέα καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με τίτλο «Πίσω από τα Φώτα», η οποία φέρνει στο προσκήνιο αυτή την ενέργεια αλλά και τους ανθρώπους από τους οποίους πηγάζει.Πρόκειται για τους ανθρώπους, οι οποίοιχωρίς να βρίσκονται ποτέ μπροστά από τους προβολείς αφιερώνουν την ενέργειά τους για να εμπνεύσουν και να δώσουν κίνητρα στους δικούς τους, οδηγώντας τους να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να μεγιστοποιήσουν τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν την καλύτερη πλευρά του εαυτού τους.

Η πρώτη ταινία της καμπάνιας, μέσω μιας συγκινητικής αφήγησης, παρουσιάζειέναν τέτοιο «άνθρωπο πίσω από τα φώτα»: έναν παππού, αγρότη,που μεταδίδει στη μικρή του εγγονή την αγάπη του για τα αστέρια. Από την αρχή της δίνει την έμπνευση αλλά και τη στήριξη με όσα μέσα διαθέτει, καταλήγοντας να γίνει το δικό της τυχερό αστέρι - η κινητήριος δύναμη που την ωθεί να ξεφύγει από τα στενά όρια της οικογενειακής εστίας στην ελληνική επαρχία και να γίνει αστροφυσικός, ένα φωτεινό μυαλό που ξεπερνά όρια και σύνορα.

Η ταινία συνοδεύεται από το μήνυμα: «Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας;» και ενώ είναιφανταστική, γίνεται απολύτως πραγματική για όλους μας, θυμίζοντάς μας σχέσεις, συναισθήματα και καταστάσεις της δικής μας ζωής.

{https://www.youtube.com/watch?v=1cussXNAdlI}

Η δεύτερη ταινία συνδέει αυτή την προσωπική ιστορία με τη μακρά διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, του ιστορικότερου παρόχου ενέργειας στη χώρα, που εδώ και 168 χρόνια προσφέρει ενέργεια για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της, ώστε να δημιουργούν και να εξελίσσονται.

Η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» ξεδιπλώνεται μέσα από τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα, ραδιόφωνο και έντυπα, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να εμπνευστεί από τις «Ιστορίες πίσω από τα φώτα» τριών αγαπημένων προσώπων της ελληνικής κοινωνίας και στη συνέχεια να αφηγηθεί ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο τη δική του ιστορία στην πλατφόρμα istoriespisoapofota.gr συμμετέχοντας στην έμπνευση αλλά και στον διαγωνισμό.

Η παραγωγή των ταινιών έγινε από την GreenOlive σε σκηνοθεσία Ευθύμη Kosemund Σανίδη, η μουσική διασκευή του τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα έγινε από τη MusouMusicGroup, ενώ την επανεκτέλεση τραγουδάει ο Γιάννης Παλαμίδας, αρχικός ερμηνευτής του τραγουδιού.

Η Choose, με τη δημιουργική της ματιά, αναδεικνύει τη δύναμη των αληθινών ανθρώπινων σχέσεων και μεταφέρει με ευαισθησία το διαχρονικό μήνυμα της εταιρείας: ότι πίσω από κάθε φως, υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος.

{https://www.youtube.com/watch?v=IoWHCtKr89c&authuser=1}

