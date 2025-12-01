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Τράπεζα Πειραιώς: Νέες Μετοχές προς διαπραγμάτευση μετά την αντίστροφη συγχώνευση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:46 - 01 Δεκ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Νέες Μετοχές προς διαπραγμάτευση μετά την αντίστροφη συγχώνευση

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα (1/12) την αρχική εισαγωγή χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της τράπεζας στην κύρια αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας:

«H Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Τράπεζα Πειραιώς») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια:

(α) της από 01.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η εισαγωγή στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς,

(β) της από 26.11.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ελληνικού ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(γ) της από 28.11.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με (i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 4.905.537.031 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 1.235.953.028 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και

(δ) της ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση στο επενδυτικό κοινό του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου, την Παρασκευή 28.11.2025,

και υπό την αίρεση των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (η «Πειραιώς Holdings») , η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στις 05.12.2025 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 05.12.2025, δυνάμει των οποίων αναμένεται να εγκριθεί η αντίστροφη συγχώνευση με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του ελληνικού ν. 4601/2019 και τον ελληνικό ν. 4548/2018 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση»), οι Αρχικές Μετοχές εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

Η Αντίστροφη Συγχώνευση έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 24.07.2025, και αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 19.12.2025. Περαιτέρω, η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 22.12.2025.

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