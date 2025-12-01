Μιχαηλίδου: Η προσιτή στέγαση στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας - Κλειδί για κοινωνική συνοχή

Τη σημασία που έχει η προσιτή στέγαση ως βασικός άξονας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ανέδειξε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στις δηλώσεις της κατά την άφιξή της στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Η υπουργός επισήμανε ότι το ζήτημα της στέγασης δεν αποτελεί μόνο εθνική προτεραιότητα για την Ελλάδα, αλλά αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίους, καθιστώντας αναγκαία μια συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως τόνισε, είναι κρίσιμο από τα πρώτα συμπεράσματα των συζητήσεων να προκύψει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα βάλει τα θεμέλια της πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσιτή κατοικία.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η προσιτή στέγαση δεν αποτελεί απλώς μια στεγαστική πολιτική, αλλά εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνιών και τη μείωση των ανισοτήτων. Πρόσθεσε επίσης ότι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτά που έχει προαναγγείλει ο Επίτροπος Γιόργκενσεν, αλλά και η νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, δημιουργούν προοπτικές για την επιτάχυνση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Η υπουργός σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί χάρη στις διμερείς διαβουλεύσεις δείχνει πως το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Πρόεδρό της να το αντιμετωπίζει ως κεντρική προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, Ελλάδα και Ευρώπη εργάζονται συντονισμένα, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε το θέμα της στέγασης να αντιμετωπιστεί με στοχευμένες, πρακτικές και μακροπρόθεσμες λύσεις.