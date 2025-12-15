Eurobank: Παρουσιάζει νέα άυλη κάρτα για συναλλαγές με 0% προμήθειες στο εξωτερικό

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Η Eurobank παρουσιάζει την TravellersPrepaid, μια νέα άυλη προπληρωμένη κάρτα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει και τις ανάγκες κάθε πελάτη που ταξιδεύει στο εξωτερικό, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες συναλλαγές, 0% προμήθειες στο εξωτερικό, χωρίς χρεώσεις έκδοσης ή φόρτισης,και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για μετατροπή συναλλάγματος.

Η συναλλαγή μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την ισχύουσα ισοτιμία κατά την εκκαθάριση.

Η TravellersPrepaid διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Eurobank MobileApp, προσφέροντας άμεση και πλήρως ψηφιακή διαδικασία έκδοσης, φόρτισης και διαχείρισης.

Τι προσφέρει η TravellersPrepaid

Με στόχο να διευκολύνει κυρίως τους πελάτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η TravellersPrepaid:

υποστηρίζει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με 0% προμήθειες και με εφαρμογή της ισχύουσας ισοτιμίας κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής

εκδίδεται και φορτίζεται χωρίς χρεώσεις , τόσο στην αρχική φόρτιση όσο και στις επαναφορτίσεις

, τόσο στην αρχική φόρτιση όσο και στις επαναφορτίσεις είναιάυλη και χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακού πορτοφολιού (wallet) σε κινητά τηλέφωνα και smartwatches που υποστηρίζει η Τράπεζα, καθώς και για online αγορές

και χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακού πορτοφολιού (wallet) σε κινητά τηλέφωνα και smartwatches που υποστηρίζει η Τράπεζα, καθώς και για online αγορές επιτρέπειπλήρη έλεγχο και παρακολούθηση κινήσεων, υπολοίπου και φόρτισης σε πραγματικό χρόνο

και παρακολούθηση κινήσεων, υπολοίπου και φόρτισης προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και έλεγχο προϋπολογισμού, καθώς: έχει όριο υπολοίπου έως €2.000 , με δυνατότητα έως πέντε φορτίσεων ανά ημέρα δεν επιτρέπει αναλήψεις από ΑΤΜ

καθώς: γίνεται δεκτή σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως εστιατόρια, καταστήματα λιανικής, υπηρεσίες και online αγορές σε ξένο νόμισμα, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές κατηγορίες εμπόρων που δεν υποστηρίζονται.

Στοχευμένο στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών

Η αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτώνστις άυλες κάρτεςέχει εντείνει τη ζήτηση για αξιόπιστες, οικονομικές και απλές λύσεις πληρωμών στο εξωτερικό. Η TravellersPrepaid ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας μια πρακτική, οικονομικά συμφέρουσα και ασφαλή επιλογή για συναλλαγές, με 0% προμήθειες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.