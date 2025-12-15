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«Κραυγή αγωνίας» από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Υγεία
14:07 - 15 Δεκ 2025

«Κραυγή αγωνίας» από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Reporter.gr Newsroom
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«Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ παραμένουν επί περισσότερα από δώδεκα έτη χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή της αποζημίωσης ανά επίσκεψη, η οποία διαμορφωνόταν έως πρόσφατα στα 10 € μικτά. Το ποσό αυτό, υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών εξόδων των ιατρείων», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ. 

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή τους:

«Από το 2012 έως σήμερα, η χώρα διήλθε περιόδους μνημονίων, αυστηρών δημοσιονομικών δεσμεύσεων αλλά και φάσεις οικονομικής ανάκαμψης, με δημόσιες αναφορές σε θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, σχεδόν όλοι οι οικονομικοί δείκτες αναπροσαρμόστηκαν. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι αμοιβές των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες παρέμειναν αμετάβλητες, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20% μόνο τα τελευταία έτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατα ανακοινωθείσα αύξηση της αποζημίωσης κατά 3 € ανά επίσκεψη, αν και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι σε θέση να καλύψει τη σωρευτική απώλεια αγοραστικής αξίας της τελευταίας δεκαετίας, ούτε τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των ιατρείων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η περίπτωση των προσωπικών παιδιάτρων, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν καθημερινή 7ωρη εργασία με αμοιβή που αντιστοιχεί περίπου σε 2,5 € ανά παιδί τον μήνα. Η αποζημίωση αυτή δεν αντανακλά το εύρος της επιστημονικής ευθύνης ούτε το κρίσιμο επιστημονικό και κοινωνικό έργο της Παιδιατρικής, δημιουργώντας αίσθημα υποτίμησης ενός κομβικού ιατρικού ρόλου για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων προβλέπονται κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς σαφή και ρεαλιστική πρόβλεψη αμοιβής, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο, την απόσταση και την αυξημένη ευθύνη του ιατρού.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα σημειώματα rebate και clawback του έτους 2013 έχουν κηρυχθεί "ανυπόστατα". Ως εκ τούτου, τα αντίστοιχα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, και θα πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους ιατρούς ή να συμψηφιστούν με παλαιότερες οφειλές.

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, με πνεύμα θεσμικής συνεργασίας και ευθύνης, επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικής και διαρθρωτικής αναπροσαρμογής της αμοιβής ανά επίσκεψη. Αξιοπρεπών και ρεαλιστικών αμοιβών για κατ’ οίκον επισκέψεις, καθώς και για τους προσωπικούς ιατρούς και παιδιάτρους. Οριστικής και δίκαιης ρύθμισης του clawback, με εξορθολογισμό και δυνατότητα συμψηφισμών.

Οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ στηρίζουν διαχρονικά το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ασφαλισμένους. Η διασφάλιση βιώσιμων και αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του ιατρικού έργου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ.

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