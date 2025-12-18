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Τράπεζα Πειραιώς: Αναπτύσσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:27 - 18 Δεκ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Αναπτύσσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ»

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point, αναπτύσσει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Επαγγελματικών Λυκείων σε όλη την Ελλάδα και θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2025-26.

Σε μια εποχή που η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καλούνται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις του δυναμικού και συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει 1.000 μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ανά την Ελλάδα να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, να συνδέσουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία για τη χάραξη της επαγγελματικής τους πορείας.

Συγκεκριμένα, συζητώντας διαδικτυακά με μέντορες επαγγελματίες από διάφορους κλάδους, οι μαθητές/τριες έρχονται σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα διαφορετικών επαγγελμάτων στις ειδικότητές τους και αντλούν έμπνευση από παραδείγματα ανθρώπων της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, συμμετέχοντας σε workshops, που πλαισιώνονται από δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, εξοικειώνονται με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των εργαλείων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, επικοινωνία και προσαρμοστικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες λαμβάνουν πρακτικές γνώσεις, ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ, διευρύνουν τις δυνατότητές τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση, ώστε να διεκδικήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να ενισχύσουν τις προοπτικές τους.

Η Πειραιώς, πιστή στη δέσμευσή της για την ενδυνάμωση της Νέας Γενιάς, υποστηρίζει το πρόγραμμα «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ», που αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο σύγχρονη και στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, συνδυάζοντας το mentoring, τη βιωματική μάθηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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