ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση φοιτητών, μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΑΕΙ στο ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2023/2024.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας:

▪ Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας.

▪ Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 2022/2023, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας.

▪ Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/20223 παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%.

▪ Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 0,8% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023.

▪ Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν μείωση κατά 5,9%.

▪ Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%.

▪ Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8%.