ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση φοιτητών, μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΑΕΙ στο ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας:
▪ Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας.
▪ Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 2022/2023, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας.
▪ Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/20223 παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%.
▪ Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 0,8% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023.
▪ Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν μείωση κατά 5,9%.
▪ Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%.
▪ Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8%.