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Ζήστε τη μαγεία της EuroLeague με τις κάρτες Visa της Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:01 - 23 Δεκ 2025

Ζήστε τη μαγεία της EuroLeague με τις κάρτες Visa της Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς και η Visa, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ανακοινώνουν μια νέα πρωτοβουλία που προσφέρει στους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς μοναδικές, VIP εμπειρίες στους κορυφαίους αγώνες της EuroLeague.

Οι κάτοχοι των χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, καθώς και για επιλεγμένους εντός έδρας αγώνες των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, πραγματοποιούνται κληρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa της Πειραιώς, απλώς πραγματοποιώντας τις καθημερινές τους αγορές με τις Visa κάρτες τους. Κάθε αγορά με κάρτα Visa της Πειραιώς ισοδυναμεί σε μία συμμετοχή στις μεγάλες κληρώσεις.

Από 5/12/2025 έως και 15/1/2026, οι αγορές με κάρτες Visa της Πειραιώς προσφέρουν την ευκαιρία για διπλά VIP πακέτα που εξασφαλίζουν την εμπειρία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Επιπλέον, έως 31/3/2026, κάθε μήνα αναδεικνύονται τυχεροί νικητές που κερδίζουν διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για επιλεγμένους αγώνες της EuroLeague. Τα πακέτα περιλαμβάνουν πρόσβαση στους εντός έδρας αγώνες των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία παρακολούθησης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η νέα αυτή δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Πειραιώς και της Visa για ενίσχυση της αξίας που προσφέρουν στους κατόχους καρτών, μέσα από συνεργασίες υψηλών προδιαγραφών και προνόμια που μετατρέπουν τις καθημερινές συναλλαγές σε ευκαιρίες για μοναδικές εμπειρίες.

Με τη δύναμη της Visa και την υποστήριξη της Πειραιώς, κάθε αγορά μπορεί να γίνει το εισιτήριο για συμμετοχή σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα, χαρίζοντας στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 15:05
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