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Ανοδικές τάσεις στις τιμές πετρελαίου – Τα βλέμματα στραμμένα σε Βενεζουέλα και Ουκρανία
Εμπορεύματα
14:54 - 23 Δεκ 2025

Ανοδικές τάσεις στις τιμές πετρελαίου – Τα βλέμματα στραμμένα σε Βενεζουέλα και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά την Τρίτη (23/12), καθώς οι πιθανές πωλήσεις βενζίνης από τη Βενεζουέλα που είχε κατασχέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντισταθμίστηκαν από αυξημένους φόβους διακοπής της προσφοράς μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά πλοία και προβλήτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 0,23% στα 62,21 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 0,21% στα 58,03 δολάρια.

Οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά περισσότερο από 2% τη Δευτέρα (22/12), με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο μηνών και το WTI να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση από τις 14 Νοεμβρίου.

«Η αγορά φαίνεται να παλεύει ανάμεσα στους πτωτικούς παράγοντες υπερπροσφοράς και στις τελευταίες ανησυχίες για την προσφορά από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, που μειώνει τις φορτώσεις και τις εξαγωγές από τη Βενεζουέλα, καθώς και τις αντιπαραθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας σε πλοία και λιμάνια αργά τη Δευτέρα», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ μπορεί να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που είχαν κατασχέσει από τις ακτές της Βενεζουέλας τις προηγούμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο μέτρων που περιλαμβάνουν έναν «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Παράλληλα, οι αγορές πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν επαρκώς εφοδιασμένες στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ανέφερε η Barclays σε σημείωμα της Δευτέρας, προσθέτοντας όμως ότι η υπερπροσφορά θα μειωθεί σε μόλις 700.000 βαρέλια ημερησίως στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να σφίξει περαιτέρω την αγορά.

Στο «μέτωπο» του Ουκρανικού, ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού αργά τη Δευτέρα, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις του λιμανιού και σε ένα πλοίο, στη δεύτερη επίθεση στην περιοχή σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε δύο πλοία, δύο προβλήτες και πυρκαγιά σε ένα χωριό στη ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχεύσει τις ρωσικές ναυτιλιακές μεταφορές, εστιάζοντας σε δεξαμενόπλοια «σκιά», που προσπαθούν να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ήπια πτώση για το φυσικό αέριο - Κέρδη για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου για το φυσικό αέριο κινούνται πτωτικά κατά 0,206% στα 27.630 δολάρια η μεγαβατώρα.

Ο χρυσός ενισχύεται με τη σειρά του κατά 1,13% στα 4.519,75 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 69,675 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει κέρδη 0,99% στα 5,5633 δολάρια.

Τέλος, στα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,33% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1795 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά με τη βρετανική λίρα, το δολάριο χάνει 0,35% με την ισοτιμία στα 1.3508 δολάρια ανά λίρα. Η λίρα με τη σειρά της ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 0,8733 ευρώ ανά λίρα.

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