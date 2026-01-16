Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της,το «Συγκρότημα») και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:
1. Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis
Γεώργιος Συρίχας
2. Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian Lewis (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 01 Φεβρουαρίου 2026.