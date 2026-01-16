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Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:10 - 16 Ιαν 2026

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus Holdings) ανακοίνωσε σήμερα (16/1) αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της,το «Συγκρότημα») και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:

1. Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis

Γεώργιος Συρίχας

2. Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian Lewis (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 01 Φεβρουαρίου 2026.

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