Τράπεζα Κύπρου: Νέος αντιπρόεδρος του ΔΣ ο Γεώργιος Συρίχας

H ανακοίνωση της τράπεζας:
H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:
1) α) Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis
Γεώργιος Συρίχας
Stuart Birrell
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian Lewis (Πρόεδρος)
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
β) Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Adrian Lewis
Monique Hemerijck
2. Το διορισμό του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Συρίχα, στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδεχόμενος την κα Lyn Grobler στη συγκεκριμένη θέση.
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026.