Τασούλας: Σταθερή στήριξη στην Αρμενία - Μήνυμα υπέρ του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης στο Νότιο Καύκασο

Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να στηρίζει σταθερά τις προσπάθειες της Αρμενίας για την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στον Νότιο Καύκασο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την προσφώνησή του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Προέδρου της Αρμενίας, Βαχάγκν Χατσατουριάν.

Ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αμφισβήτησης της διεθνούς έννομης τάξης -όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου- ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, και ιδίως στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δίκαιη και οριστική επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρέτισε τις συμφωνίες της 8ης Αυγούστου 2025 μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, σημειώνοντας ότι, εφόσον εφαρμοστούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη, μπορούν να μετατρέψουν το Νότιο Καύκασο από πεδίο αντιπαραθέσεων σε περιοχή ειρήνης και προόδου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αρμένιο Πρόεδρο για τη σταθερή στάση της χώρας του υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της προσπάθειας για συνολική επίλυση του Κυπριακού, το οποίο, όπως τόνισε, παραμένει εδώ και περισσότερα από 51 χρόνια ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Υπογράμμισε ότι η λύση θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων και παρωχημένων συστημάτων εγγυήσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει διαχρονικά σχέσεις καλής γειτονίας και επίλυση διαφορών στη βάση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας. Αντιπαραβάλλοντας αυτή τη στάση με αναθεωρητικές προσεγγίσεις που, όπως είπε, υπονομεύουν τη σταθερότητα, τόνισε πως ο ειλικρινής διάλογος αποτελεί τη μόνη οδό για μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημοκρατική εδραίωση, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της γειτονιάς μας. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε την ενίσχυση των σχέσεων Αρμενίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης, πορεία την οποία η Ελλάδα, όπως είπε, στηρίζει έμπρακτα και θα συνεχίσει να στηρίζει.

Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε την Αρμενία φυσικό εταίρο της Ευρώπης, λόγω της προσήλωσής της στις δημοκρατικές αξίες και τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και εξαιτίας της βαθιάς ένταξής της στην ευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση. Συνεχάρη, μάλιστα, την Αρμενία για τη διοργάνωση, στις αρχές Μαΐου, της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, καθώς και της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Αρμενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δραστήρια αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και στην ελληνική παρουσία στην Αρμενία με τις βαθιές ιστορικές της ρίζες. Όπως σημείωσε, σε περιόδους αβεβαιότητας οι ανθρώπινοι δεσμοί αποτελούν τις πιο σταθερές γέφυρες μεταξύ των λαών.

Υπενθύμισε ακόμη ότι Έλληνες και Αρμένιοι, τοποθετημένοι ιστορικά σε σταυροδρόμια ηπείρων και πολιτισμών, έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές υπαρξιακές προκλήσεις, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και διατηρώντας ακέραιη την ταυτότητά τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι η διμερής φιλία δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά αποτελεί θεμέλιο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η καινοτομία.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Αρμενίας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αρμενίας Βαχάγκν Χατσατουριάν, στην αντιφώνησή του, ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή και τόνισε ότι οι σχέσεις Αρμενίας και Ελλάδας εδράζονται σε μια φιλία αιώνων, βασισμένη τόσο στην κοινή ιστορική εμπειρία όσο και σε κοινές πολιτισμικές αξίες.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για δύο αρχαία έθνη με ιστορική διαδρομή που ανάγεται στα πρώτα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού και με διαρκή προσήλωση στην ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη δημιουργικότητα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσέφερε στην ανθρωπότητα τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και τις βάσεις της επιστήμης, ενώ η Αρμενία, ως η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς.

Οι δύο λαοί, σημείωσε, έχουν επίσης γνωρίσει δύσκολες περιόδους, με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ιστορική δικαιοσύνη και την πρόληψη των γενοκτονιών να συνιστούν κοινό ηθικό καθήκον.

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Ελλάδα σημαντικό σταθμό για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και εξέφρασε ικανοποίηση για τη διεύρυνση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό, αμυντικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο, θέτοντας ως στόχο την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική συνεργασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών, στην προώθηση επενδύσεων και στη συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας και των υψηλών τεχνολογιών. Τόνισε ακόμη το ενδιαφέρον της Αρμενίας για συνεργασία με την Ελλάδα στη δικαιοσύνη, την ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία και τα έργα διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι κοινές προσπάθειες θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές ευημερίας.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών υπερβαίνουν τα επίσημα κείμενα και τις συμφωνίες, καθώς εδράζονται σε βαθιούς πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς και στην αμοιβαία εκτίμηση των δύο λαών, με τις κοινότητες Αρμενίων στην Ελλάδα και Ελλήνων στην Αρμενία να αποτελούν ζωντανές γέφυρες φιλίας.