ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΑ

Με ομόφωνη απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής της Αναστασίας Χατζηδάκη, έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Την απόφαση για την ΕΔΕΚΑΠ υπογράφει η πρόεδρος της Νανά Βρυώνη και έρχεται ως φυσική συνέχεια μετά την επιστολή που έλαβε ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, από το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, η οποία ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ .

Στην δήλωση της η Αναστασίας Χατζηδάκη ανέφερε: «Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».