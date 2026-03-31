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ΕΚΤ: Ψηφιακό ευρώ και καινοτομία - Το Ευρωσύστημα σχεδιάζει τις πληρωμές του μέλλοντος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:50 - 31 Μαρ 2026

ΕΚΤ: Ψηφιακό ευρώ και καινοτομία - Το Ευρωσύστημα σχεδιάζει τις πληρωμές του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωσύστημα δημοσίευσε σήμερα 31/3 την ολοκληρωμένη στρατηγική πληρωμών του, παρουσιάζοντας το όραμά του για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πληρωμών εν μέσω ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών.

Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει τη στρατηγική για τα μετρητά του Ευρωσυστήματος και επεκτείνει τη στρατηγική λιανικών πληρωμών καλύπτοντας πληρωμές χονδρικής, επιχειρηματικές (B2B) και διασυνοριακές. Λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η tokenisation και η distributed ledger technology, διασφαλίζοντας ότι η καινοτομία μπορεί να προχωρήσει ενώ το χρήμα της κεντρικής τράπεζας παραμένει το θεμέλιο εμπιστοσύνης και σταθερότητας.

«Οι πληρωμές είναι κρίσιμες για την κοινωνία και αλλάζουν γρήγορα», δήλωσε ο Piero Cipollone, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Είτε πρόκειται για λιανικές, χονδρικές ή επιχειρηματικές πληρωμές, είτε εντός της χώρας είτε διασυνοριακά, η ΕΚΤ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παραμένουν αξιόπιστες, γρήγορες, ανταγωνιστικές και ανοιχτές στην καινοτομία».

Η στρατηγική περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς στόχους:

  • Διατήρηση του ρόλου του χρήματος της κεντρικής τράπεζας στις λιανικές και χονδρικές αγορές, για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και αυτονομίας του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.
  • Προώθηση πιο ολοκληρωμένων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών πληρωμών για πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Υποστήριξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η στρατηγική προτείνει να αξιοποιηθεί το καινοτόμο δυναμικό της tokenisation και περιγράφει τη θέση του Ευρωσυστήματος σχετικά με τα tokenised settlement assets. Για τις συναλλαγές χονδρικής, το χρήμα της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνει στο επίκεντρο, συμπληρούμενο από ιδιωτικά settlement assets, όπως tokenised deposits και stablecoins, που θα είναι ελεγχόμενα από την ΕΕ, ονομασμένα σε ευρώ και κατάλληλα σχεδιασμένα και ρυθμισμένα.

Για τις επιχειρηματικές πληρωμές (B2B), η στρατηγική προτείνει τυποποίηση, αυτοματοποίηση και ενοποίηση διαδικασιών, ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις.

Στις λιανικές πληρωμές, επισημαίνεται ο ρόλος του ψηφιακού ευρώ στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών ιδιωτικών λύσεων πληρωμών, υπογραμμίζοντας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η στρατηγική συνδέει όλες τις βασικές πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος – το ψηφιακό ευρώ, τα έργα Pontes και Appia, καθώς και τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών – σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ώστε το χρήμα της κεντρικής τράπεζας να προσαρμόζεται στην ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε χονδρικές και λιανικές πληρωμές.

Η στρατηγική συμπληρώνει τις προσπάθειες της ΕΚΤ να διασφαλίσει ότι τα ευρώ μετρητά παραμένουν ευρέως διαθέσιμα, προσβάσιμα και αποδεκτά, ενώ προωθεί τη νέα σειρά τραπεζογραμματίων και ενισχύει το καθεστώς τους ως νόμιμο μέσο πληρωμής.

Τέλος, για να παραμείνουν οι ευρωπαϊκές πληρωμές ασφαλείς και καινοτόμες, το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις αγορές και τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσαρμόζοντας τη στρατηγική όπου χρειάζεται.

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