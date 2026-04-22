Bloomberg: Η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει στον εξηλεκτρισμό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα

Μετά τη δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η Ευρώπη δείχνει σημάδια κόπωσης.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 εκτόξευσε τις τιμές του φυσικού αερίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και παρέλυσε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, τη στιγμή που οι επιπτώσεις εκείνης της κρίσης άρχιζαν να ξεθωριάζουν, ο πόλεμος με το Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ υπενθυμίζουν εκ νέου πόσο ευάλωτη είναι η περιοχή σε οτιδήποτε απειλεί τον εφοδιασμό της με ορυκτά καύσιμα. Αν και οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν είναι λιγότερο έντονες, η Ευρώπη σπεύδει ξανά να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Σχέδιο της ΕΕ για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης - Τι προβλέπει

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της -το οποίο ελπίζει ότι θα είναι το τελευταίο- για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Δεκαέξι σελίδες αφιερώνονται στη διασφάλιση ότι τα κράτη-μέλη θα συντονιστούν σε όλα, από την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου έως τη διασφάλιση επαρκών προμηθειών καυσίμων αεροπορίας.

Το σημαντικότερο είναι ότι το σχέδιο δείχνει πως η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει δυναμικά στον εξηλεκτρισμό ως τη μοναδική οδό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Το αν θα καταφέρει να ενισχύσει τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας -ο οποίος παραμένει για χρόνια λίγο πάνω από το 20% του ενεργειακού συστήματος, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών- θα αποτελέσει βασικό δείκτη επιτυχίας.

Όπως επισημαίνεται, για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα επιχειρήσει εκ νέου να αναμορφώσει το φορολογικό της σύστημα, ώστε να ευνοεί την ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που συνήθως απαιτεί ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη-μέλη.

«Πρέπει να πετύχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο επίτροπος Κλίματος της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα, στο περιθώριο του Petersberg Climate Dialogue στο Βερολίνο.

«Θα είχε απόλυτο νόημα να συμφωνήσουμε σε έναν στόχο για τον εξηλεκτρισμό, που θα γεφύρωνε επιτέλους το -συχνά υπερβολικά ιδεολογικό- χάσμα ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε όσους τάσσονται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε.

Ο Χούκστρα πρόσθεσε επιπλέον ότι σκοπεύει να καταστήσει το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών -την αγορά άνθρακα της ΕΕ, που σηκώνει μεγάλο βάρος στην προσπάθεια επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών- «κατάλληλο για το μέλλον» στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο αναθεώρησης που αναμένεται έως τον Ιούλιο, αλλά θα πρέπει να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για απανθρακοποίηση εντός της Ευρώπης.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τα ενεργειακά σχέδια της ΕΕ τις επόμενες δύο ημέρες, στο πλαίσιο άτυπης συνόδου στην Κύπρο, ενώ πολλές χώρες εφαρμόζουν ήδη δαπανηρά εθνικά μέτρα για να προστατεύσουν πολίτες και επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος των καυσίμων. Το ζητούμενο είναι αυτή να είναι μία από τις τελευταίες φορές που θα χρειαστεί να το κάνουν.