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Eurobank: Ολοκλήρωση επαναγοράς ιδίων μετοχών και κατοχή 0,89% του μετοχικού κεφαλαίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:36 - 04 Μάι 2026

Eurobank: Ολοκλήρωση επαναγοράς ιδίων μετοχών και κατοχή 0,89% του μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών και κατέχει πλέον 32.389.605 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,89% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ παράλληλα προχωρά διαδικασία ακύρωσης μέρους αυτών με την έγκριση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αναλυτικότερα, η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 27.04.2026 – 29.04.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 586.307 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €3,8409 ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.251.934,77.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank ανακοινώνει ότι:

(α) στις 29.04.2026 ολοκληρώθηκαν οι αγορές Ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος και

(β) κατέχει συνολικά 32.389.605 Ίδιες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 28.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας έχει εγκριθεί η ακύρωση 28.097.019 Ιδίων Μετοχών του Προγράμματος, η οποία τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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