ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:47 - 18 Μάι 2026

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank συνεχίζει τη διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύοντας τη Στρατιωτική Μονάδα στο Αγαθονήσι με δωρεά εξοπλισμού για το Κτίριο Ετοιμότητας.

Η τελετή των εγκαινίων του Κτιρίου Ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (14/5), παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νικολάου–Γεωργίου Δένδια, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου–Ελευθερίου Κατάρα, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ανατολικού Αιγαίου και Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ), Αντιστράτηγου Δημητρίου Βακεντή και του Διοικητή της 79 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, Ταξίαρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικόλαος.

Την Τράπεζα εκπροσώπησε, εκ μέρους της Διοίκησης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, ενώ στην τελετή παρέστη και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, κ. Ευάγγελος Κόττορος. Από πλευράς Eurobank, παρευρέθηκαν, επίσης, ο κ. Γιώργος Κηπουρός, Επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Β΄ – Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η κα Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Specialized Segments.

Η δωρεά αφορά στον εξοπλισμό του Κτιρίου Ετοιμότητας της Μονάδας, ενισχύοντας τη λειτουργική επάρκεια των εγκαταστάσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών που υπηρετούν στο Αγαθονήσι.

Η ενίσχυση των υποδομών της Μονάδας συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία ενός κρίσιμου πυλώνα εθνικής ασφάλειας και στη βελτίωση των συνθηκών για τα στελέχη που υπηρετούν στο Αγαθονήσι, στηρίζοντας, παράλληλα, την τοπική κοινωνία. Το νησί αποτελεί κομβικό σημείο εθνικής παρουσίας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και περιοχή αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας, με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, στον χαιρετισμό του επισήμανε: «Η Eurobank στέκεται διαχρονικά αρωγός στο έργο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Τα ακριτικά νησιά, όπως το Αγαθονήσι, αποτελούν σταθερά σημεία εθνικής παρουσίας και συνέχειας. Η ενίσχυση των κατοίκων και των στελεχών που υπηρετούν σε αυτά θωρακίζει την προστασία των συνόρων και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Με τη σημερινή πρωτοβουλία, όπως και με τις ευρύτερες πρωτοβουλίες μας για το δημογραφικό, με έμφαση στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στη στήριξη των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές πρώτης γραμμής.».

Στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των ακριτικών περιοχών

Η Eurobank στέκεται διαχρονικά αρωγός στο έργο της Πολιτείας σε τομείς εθνικής σημασίας, όπως η εθνική άμυνα, η δημόσια υγεία και η πολιτική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει σταθερά το έργο και την αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών τους.

Παράλληλα, αναπτύσσει συνεκτική στρατηγική δράσεων για τη στήριξη των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Μέσω της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», υλοποιεί παρεμβάσεις που ενισχύουν την ελληνική οικογένεια, την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές με ιδιαίτερη εθνική σημασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνική Οικονομία: Ανάκαμψη €26,4 δισ. στο κεφαλαιουχικό απόθεμα μετά από 12 χρόνια αποεπένδυσης
Οικονομία

Ελληνική Οικονομία: Ανάκαμψη €26,4 δισ. στο κεφαλαιουχικό απόθεμα μετά από 12 χρόνια αποεπένδυσης

Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις
Πολιτική

Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις

Eurobank: Πάνω από μισό δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε Ρόδο και Κω για την περίοδο 2023-2028
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Πάνω από μισό δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε Ρόδο και Κω για την περίοδο 2023-2028

Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω του 2,10€ στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ