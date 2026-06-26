Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Το τέλος της περιόδου ανασυγκρότησης της Alpha Bank και την είσοδο του ομίλου σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με αιχμή την ανθεκτικότητα, τις επενδύσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργία αξίας για πελάτες και μετόχους, σηματοδότησε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή (26/6).

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της χρονιάς αλλά και το στρατηγικό όραμα της διοίκησης, ο επικεφαλής της Alpha Bank ανακοίνωσε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με καθαρά κέρδη 943 εκατ. ευρώ και επιστροφή 519 εκατ. ευρώ στους μετόχους μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

«Ο κύκλος της ανασυγκρότησης που ξεκίνησε το 2019 έχει πλέον κλείσει. Αυτός ο κύκλος που ανοίγει σήμερα είναι διαφορετικός», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πλέον ζητούμενο δεν είναι απλώς η προσαρμογή στις εξελίξεις αλλά η δημιουργία συνθηκών ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, τεχνολογικές ανατροπές και αλλαγές στη διεθνή οικονομία.

Όπως σημείωσε, «η επιτυχία δεν είναι να προβλέπουμε τέλεια το μέλλον, αλλά να διαμορφώνουμε συνθήκες υψηλής ανθεκτικότητας, ανεξάρτητα από το περιβάλλον».

Από την επιστροφή στη σύγκλιση

Με σημαντικό μέρος της ομιλίας του να αφορά την ελληνική οικονομία, ο κ. Ψάλτης υποστήριξε ότι η χώρα έχει πλέον αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, ωστόσο η πραγματική πρόκληση βρίσκεται μπροστά.

«Υπάρχει μία λέξη που χαρακτήρισε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: επιστροφή. Επιστροφή στη δημοσιονομική αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη των αγορών και στην επενδυτική βαθμίδα. Αλλά η επιστροφή δεν είναι πλέον ο προορισμός. Είναι η αφετηρία», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η σύγκλιση με τις πιο παραγωγικές οικονομίες της Ευρώπης, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη που βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και την κατανάλωση δεν αρκεί.

«Μια οικονομία που θέλει να κλείσει το χάσμα με την Ευρώπη χρειάζεται παραγωγική βάση, εξαγώγιμα προϊόντα και επιχειρήσεις που σκέφτονται σε ορίζοντα δεκαετίας», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας για να ενισχύσει την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις.

Ο ρόλος των τραπεζών και το μήνυμα για τις αποταμιεύσεις

Ο επικεφαλής της Alpha Bank στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το τραπεζικό σύστημα τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες οφείλουν να κατευθύνουν περισσότερους πόρους προς την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις επιχειρήσεις που επενδύουν.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην κριτική που συχνά ασκείται στις τράπεζες, τονίζοντας ότι κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα απορρόφησε τις συνέπειες αντί να τις προκαλέσει.

«Στην Ελλάδα την κρίση δεν την έφεραν οι τράπεζες. Την απορρόφησαν», είπε, υπενθυμίζοντας τις ζημίες από το PSI, τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα υστερεί σημαντικά στη δημιουργία κουλτούρας επενδυτικής αποταμίευσης.

«Θα το πω ανοιχτά: η πλειονότητα των εργαζομένων που αποταμιεύουν σήμερα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σύνταξη στην οποία σχεδιάζουν να φτάσουν δεν θα τους εξασφαλίσει το επίπεδο ζωής που σήμερα έχουν», ανέφερε, ζητώντας την ανάπτυξη του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της θεσμικής αποταμίευσης.

Ρεκόρ κερδοφορίας και επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις οικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι το 2025 ολοκληρώθηκε με καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 13,8%, καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ και υπέρβαση όλων των στόχων του στρατηγικού σχεδίου 2023-2025.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει διανομή ύψους 519 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των καθαρών κερδών, μέσω μερίσματος και προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

«Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι δέσμευση που τηρείται», τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να επενδύσει στους εργαζόμενους της τράπεζας.

Υπενθύμισε ότι θεσπίστηκε κατώτατος μισθός 1.600 ευρώ για τους νέους εργαζόμενους, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Alpha Grow για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού και επαναπατρίστηκαν δεκάδες στελέχη από το εξωτερικό.

«Αν κάτι με κάνει περισσότερο αισιόδοξο σήμερα, δεν είναι οι αριθμοί. Είναι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας», είπε.

Οι εξαγορές, η UniCredit και η επόμενη ημέρα

Ο CEO της Alpha Bank χαρακτήρισε τις επτά στρατηγικές κινήσεις που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διάστημα ως στοιχεία ενός ενιαίου σχεδίου μετασχηματισμού και όχι ως αποσπασματικές εξαγορές.

Αναφέρθηκε στις AstroBank, AXIA, FlexFin, AlphaTrust, Altius και Universal Life, σημειώνοντας ότι η αξία τους δεν περιορίζεται στα οικονομικά τους μεγέθη.

«Δεν αποκτήσαμε εταιρείες. Προσθέσαμε ποιότητα και δυνατότητες», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, χαρακτηρίζοντάς την κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχειρηματική συμφωνία.

«Δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της Alpha Bank. Αναβαθμίζει τις δυνατότητές της. Δεν είναι εξάρτηση. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κανένας άλλος στην ελληνική αγορά δεν έχει», ανέφερε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι μέσα στη χρονιά η Alpha Bank θα παρουσιάσει νέα εταιρική ταυτότητα, νέο κεντρικό κτίριο και νέο μοντέλο καταστημάτων.

«Η νέα ταυτότητα δεν σηματοδοτεί το τέλος ενός μετασχηματισμού. Σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης φιλοδοξίας», είπε.

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα, προανήγγειλε ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει ήδη περισσότερα από 55 μοντέλα advanced analytics, ενώ το chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζεται πάνω από 20.000 συνομιλίες εβδομαδιαίως, δημιουργώντας μετρήσιμα οφέλη περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Ψάλτης έστειλε μήνυμα ότι η Alpha Bank δεν στοχεύει απλώς στην αύξηση του μεγέθους της αλλά στη δημιουργία διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

«Δεν επιδιώκουμε απλώς να είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα. Επιδιώκουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας όταν καλούνται να πάρουν μια σημαντική οικονομική απόφαση», ανέφερε.

Και κατέληξε με ένα ευρύτερο μήνυμα για τη χώρα: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Τώρα έρχεται το πιο απαιτητικό: να πάει μπροστά με πιο γρήγορο ρυθμό και με σταθερή κατεύθυνση. Αυτό ή θα το κάνουμε όλοι μαζί ή δεν θα το καταφέρουμε».