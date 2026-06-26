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ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης
Αναλύσεις
10:55 - 26 Ιουν 2026

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,78% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2451,62 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,7 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές επεδίωξαν πάλι στο ξεκίνημα με το ΓΔ να καταγράφει το υψηλό ημέρας μετά τη 1η ώρα της συνεδρίασης. Όμως, η διάθεση για profit taking επανέφερε το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και μετχ. ομίλου Βιοχάλκο, στις 3μμ περίπου καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2445 μονάδες.

Στις δημοπρασίες, οι τελικές απώλειες μειώθηκαν ελαφρά. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,524% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,81%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,44%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,27%), η Κύπρου (-2,32%), η Cenergy (-1,08%), η Metlen (-2,29%), η Optima (-1,18%), η Βιοχάλκο (-7,33%), η ΕΛΧΑ (-5,54%) και η Lamda (-0,75%), το Jumbo (-0,36%) και η Allwyn (-0,36%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,09%), η Helleniq Energy (+0,85%), η ΜΟΗ (+2,07%), ο ΟΤΕ (+1,62%), η Aegean (+1,74%), o Aktor(+3,09%) αλλά και το Ιατρικό Κέντρο (+11,68%), η ΕΚΤΕΡ (+2,27%) και η Unibioς (+4.51%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 50 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 55εκείνων που υποχώρησαν. Αποκόπτει σήμερα μέρισμα €1,40/μετχ. η ΜΟΗ, ενώ ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για τα Αττικά Πολυκαταστήματα. Η παραβίαση της γραμμής των 2468 μονάδων του ΓΔ πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις. Χάρη στο καλό διεθνές κλίμα, δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις. Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Επιχειρηματικά νέα

Lavipharm: «Τρέχει» με +24% στο εξάμηνο, στρέφεται στο εξωτερικό. Game-changer το Durogesic. Η κυριαρχία στη φαρμακευτική κάνναβη, η νέα στρατηγική για το Betadine και το μέρισμα €0,2/μετχ.

Όμιλος AKTOR: υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την ανάπτυξη. Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ. Βάζουν έως 300 εκατ. οι βασικοί μέτοχοι.

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκ. Ποσό €5 εκατ. θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

ΕΚΤΕΡ: Δυο νέες συμβάσεις έργου υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ, το έργο του αεροδρομίου Καλαμάτας €1,5 εκ. & το νηπιαγωγείο στη Χίο €8,2 εκ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των €208,4 εκ.

Σιάμισιης: Στόχος για Helleniq Energy τα EBITDA €1,5 δισ. το 2030. Εξάπλωση του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, νέες συνεργασίες, επενδύσεις στα διυλιστήρια και επέκταση στο trading. Αύξηση των ετήσιων επενδύσεων για ΑΠΕ στα €300 εκ., κατασκευή έργων ΑΠΕ, γεωτρήσεις με «μπλοκ 2» στο ΒΔ Ιόνιο και ΝΔ Κρήτη.

Cenergy: Deal με ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ελληνικών νησιών. Ανάδοχος για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο η Hellenic Cables. Συνολική αξία περίπου €1,15 δισ.

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 4,3% των Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Μάιο 2026 σε σχέση με πέρσι.

Φορολογικά έσοδα 5μηνου: Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε €12.340 εκ. +€650 εκ. έναντι του στόχου, τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε €2.584 εκ.,- €224 εκ., τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε €1.509 εκ. & τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε €8.849 εκ.

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