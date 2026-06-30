Η Ευρώπη «βράζει» και το ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται στα όριά του

Οι εικόνες από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη κυριαρχούν τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα. Οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν ρεκόρ σε πολλές χώρες, η ακραία ζέστη απειλεί ανθρώπινες ζωές, οδηγεί στο κλείσιμο σχολείων και, σε μια ειρωνική εξέλιξη, προκάλεσε ακόμη και την ακύρωση εκδήλωσης της London Climate Action Week με θέμα... την ακραία ζέστη.

Σύμφωνα με το MIT Review, καθώς το καλοκαίρι εξελίσσεται και οι υψηλές θερμοκρασίες εξαπλώνονται σε ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο, ένα ζήτημα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η αντοχή των ηλεκτρικών δικτύων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πυρηνικού σταθμού στη νότια Γαλλία, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του εξαιτίας του καύσωνα.

Η κλιματική αλλαγή ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στα ηλεκτρικά συστήματα, επηρεάζοντας τόσο την παραγωγή όσο και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιορίζουν την απόδοση μονάδων παραγωγής και των δικτύων μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν το 90% των κατοικιών διαθέτει κλιματισμό. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κορυφώνεται τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο διακοπών ή περιορισμών στην ηλεκτροδότηση.

Συχνά τα κλιματιστικά παρουσιάζονται ως ο «κακός» της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα αύξησης της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι καύσωνες αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και, καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ακόμη και περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα ζέστης καλούνται πλέον να προσαρμοστούν.

Στην Ευρώπη, η χρήση κλιματισμού παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ. Περίπου το 20% των κατοικιών διαθέτει κλιματιστικό, ενώ σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά είναι ακόμη μικρότερα: στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις το 5% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί κλιματισμό και στη Γερμανία περίπου το 3%.

Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται σταδιακά, καθώς οι Ευρωπαίοι προσαρμόζονται στα ολοένα πιο θερμά καλοκαίρια. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται υψηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη επιβάρυνση των δικτύων, όπως συμβαίνει ήδη εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συχνά, μάλιστα, οι διαχειριστές δικτύων αναγκάζονται να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες, γεγονός που αυξάνει το κόστος για όλους τους καταναλωτές.

«Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από μια τριπλή πρόκληση: η ζήτηση για ψύξη αυξάνεται απότομα, ενώ τα δίκτυα και οι μονάδες παραγωγής λειτουργούν με χαμηλότερη απόδοση και, παράλληλα, ορισμένοι θερμικοί και πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώνονται να μειώσουν την παραγωγή τους, επειδή το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη τους είναι υπερβολικά ζεστό ή δεν επαρκεί», εξηγεί ο Simone Tagliapietra, ανώτερος ερευνητής του οικονομικού και πολιτικού think tank Bruegel.

Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών δικτύων απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και ταχύτερες επενδύσεις. Παράλληλα, όμως, μεταβάλλονται και τα εποχικά πρότυπα κατανάλωσης, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον προγραμματισμό.

Παραδοσιακά, οι διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων προγραμματίζουν τις εργασίες συντήρησης και τις προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας των μονάδων παραγωγής σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι πυρηνικοί σταθμοί πραγματοποιούν συνήθως τις εργασίες συντήρησης και ανεφοδιασμού με καύσιμο την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, η μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανιζόταν παραδοσιακά τον χειμώνα, λόγω της εκτεταμένης χρήσης ηλεκτρικής θέρμανσης. Έτσι, αρκετές προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας πραγματοποιούνται την άνοιξη ή ακόμη και στις αρχές του καλοκαιριού, περιορίζοντας σήμερα τη διαθέσιμη παραγωγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πυρηνικός σταθμός Golfech, κοντά στην Τουλούζη. Η δεύτερη μονάδα του τέθηκε εκτός λειτουργίας αυτή την εβδομάδα, καθώς η θερμοκρασία του νερού του γειτονικού ποταμού, που χρησιμοποιείται για την ψύξη του αντιδραστήρα, ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια. Την ίδια στιγμή, η πρώτη μονάδα βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης και ανεφοδιασμού, σύμφωνα με την EDF, τη διαχειρίστρια εταιρεία του σταθμού.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ρεκόρ θερμοκρασίας θα συνεχίσουν να καταρρίπτονται όσο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Οι κοινωνίες καλούνται να προσαρμοστούν και τα ενεργειακά συστήματα να γίνουν πιο ανθεκτικά. Και αν το φετινό καλοκαίρι φαίνεται ακραίο, το επόμενο ενδέχεται να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Με την επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το 2027 θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη θερμότερο, ξεπερνώντας τα σημερινά κύματα καύσωνα.