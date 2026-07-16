ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:08 - 16 Ιουλ 2026

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η CrediaBank ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Wealth Management της Τράπεζας.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και καθορισμό στρατηγικής και τακτικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων
  • Διαμόρφωση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
  • Παροχή επενδυτικής έρευνας, αναλύσεων αγορών και επενδυτικών εκτιμήσεων

Μέσω αυτής της συνεργασίας – ορόσημο, η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στόχος είναι η ενίσχυση των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

Πέραν της άμεσης αναβάθμισης των υπηρεσιών επενδυτικής συμβουλής, η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διάθεση σύγχρονων ψηφιακών επενδυτικών λύσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της CrediaBank.

Η BNP Paribas Asset Management έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, εξυπηρετώντας θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ως μέλος του Ομίλου BNP Paribas, συνδυάζει υψηλή επενδυτική εξειδίκευση, αυστηρή διαχείριση κινδύνων και ισχυρή δέσμευση στις αρχές των βιώσιμων επενδύσεων, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank. Συνδυάζοντας τις ισχυρές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας με τη διεθνή επενδυτική τεχνογνωσία της BNP Paribas Asset Management, ενισχύουμε περαιτέρω τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές και να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα πιο σύνθετες ανάγκες διαχείρισης περιουσίας των πελατών μας.»

Ο Επικεφαλής του Global Client Group της BNP Paribas Asset Management, κύριος Steven Billiet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την CrediaBank και τη στήριξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα του Wealth Management. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε την επενδυτική μας τεχνογνωσία, τις ερευνητικές μας δυνατότητες και τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες προς όφελος των πελατών της CrediaBank και των επενδυτικών τους στόχων.»

Η στρατηγική αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της CrediaBank για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών Wealth Management, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της και την ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest
Αναλύσεις

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC
Πολιτική

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/07/2026 - 11:11

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Αναλύσεις
16/07/2026 - 11:08

ΧΑ: Στις 2517 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση και ακολουθούν οι 2542

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Πολιτική
16/07/2026 - 09:40

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 09:22

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Ειδήσεις
16/07/2026 - 08:59

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 08:41

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
16/07/2026 - 08:32

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

Οικονομία
16/07/2026 - 08:20

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 08:03

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16/07/2026 - 07:59

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Περιβάλλον
16/07/2026 - 07:51

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ