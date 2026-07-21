Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε επίσης αμετάβλητη, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων μεταβλήθηκαν ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το ίδιο διάστημα. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το β΄ τρίμηνο του 2026.

Αναλυτικά:

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη παρά την αύξηση ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων. Για το γ΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά το β΄ τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026, ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων μεταβλήθηκαν σε κάποιο βαθμό, αντανακλώντας κυρίως προσαρμογές σε λοιπούς όρους χορήγησης εκτός τόκων, κατά την διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το β΄ τρίμηνο του 2026.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για καταναλωτικά παρέμεινε αμετάβλητη.