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GlobalWealth Group: Σύναψη συμφωνίας για ενδεχόμενη απόκτηση μεριδίου της ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ TV
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
10:35 - 26 Φεβ 2026

GlobalWealth Group: Σύναψη συμφωνίας για ενδεχόμενη απόκτηση μεριδίου της ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ TV

Reporter.gr Newsroom
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H GlobalWealth Group PLC (εφεξής η «GWG»), σε συνέχεια της στρατηγικής της για διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία (εφεξής η «Συμφωνία») με την εταιρεία ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΣ TV ΛΤΔ (εφεξής η «Βεργίνα») και τους μετόχους αυτής.

Βασικοί Όροι της Συναλλαγής:

  • Χρηματοδότηση: Η GWG θα παράσχει άμεσα στη Βεργίνα βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, με τη μορφή μετατρέψιμου δανείου, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίουκίνησης.
  • Δικαίωμα Προαίρεσης (Call Option): Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, παραχωρείται στην GWG το αποκλειστικό δικαίωμα να αποκτήσει μερίδιο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Βεργίνα.
  • Περίοδος Άσκησης: Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου.
  • Τίμημα και Μετατροπή: Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, το συνολικό τίμημα θα καλυφθεί μέσω συνδυασμού μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών της GWG. Επιπλέον, η GWG διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής του ποσού του δανείου σε μετοχές της Βεργίνα.
  • Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης (Due Diligence):Η ολοκλήρωση της απόκτησης τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια ενδελεχούς νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και την εξακρίβωση τυχόνυφιστάμενων χρεών ή υποχρεώσεων της εταιρείας. Απαιτείται επίσης η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.

Με αυτή την επενδυτική κίνηση η GlobalWealthπιστοποιεί ότι δεν είναι μια απλή εταιρεία συμμετοχών. Είναι ένας τεχνολογικά καθετοποιημένος οργανισμός επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων με στόχο και όραμα να ενδυναμώσουμε οικονομικά τον κάθε επενδυτή. Μέσα σε ένα κάθετο οικοσύστημα οικονομικής γνώσης, ελευθερίας και αυτονομίας.

Με 640 εκ. υπό διαχείριση κυρίως σε εναλλακτικές επενδύσεις.

«Με την επένδυση στη Βεργίνα ΚΥΠΡΟΣ TV σκοπεύουμε να φέρουμε την χρηματοοικονομική παιδεία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία σε κάθε κυπριακό σπίτι. Όπως κάνουμε μέσα από το Game of Money στην Ελλάδα. Όπως κάνουμε με τη βραβευμένη Wealthyhood πουεπαναπροσδιορίζει το οικονομικό μέλλον του κάθε επενδυτή τον οποίο ενδυναμώνουμε με σκοπό να γίνει αυτόνομος και κυρίαρχος. Να αποκτήσει οικονομική αυτοάμυνα» τονίζουν.

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