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Στεργίου (ΕΥΔΑΠ): Ενεργοποιούμε γεωτρήσεις δίπλα στο δίκτυο του Μόρνου - Δεν κινδυνεύει η Αττική από λειψυδρία
ΥΔΡΕΥΣΗ
19:25 - 20 Σεπ 2025

Στεργίου (ΕΥΔΑΠ): Ενεργοποιούμε γεωτρήσεις δίπλα στο δίκτυο του Μόρνου - Δεν κινδυνεύει η Αττική από λειψυδρία

Reporter.gr Newsroom
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Στην ενεργοποίηση των γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά σε όλο το κανάλι του Μόρνου προχωρά η ΕΥΔΑΠ για να ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας δηλώνει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της εταιρείας Γιώργος Στεργίου. Τονίζει, όμως, με έμφαση ότι η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε τεσσεράμισι εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό.

Σε ό,τι αφορά τα άμεσα μέτρα ο κύριος Στεργίου υπογραμμίζει ότι η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Με το συγκεκριμένο έργο, λέει, η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ε: κ Πρόεδρε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Πρωτεύουσα; Πόσο έχουν μειωθεί τα αποθέματα στους ταμιευτήρες την καλοκαιρινή περίοδο;

Η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία. Η αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας νερού σε 4,5 εκατομμύρια καταναλωτές δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό. Όμως η παρατεταμένη άνυδρη περίοδος που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια οδηγεί σε συνεχή υποχώρηση της στάθμης του νερού στους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν. Το νερό που καταναλώνεται δεν αναπληρώνεται από χιόνια και βροχές οπότε τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 63%.

Ε: Σε ποιες άμεσες κινήσεις προχωρά η ΕΥΔΑΠ; Υπάρχει ανάγκη για επείγοντα μέτρα; Θα μεταφερθεί νερό με τάνκερ από τον Αχελώο;

Η εταιρεία διαθέτοντας την γνώση αλλά και την εμπειρία διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων έθεσε έγκαιρα σε εφαρμογή σειρά ενεργειών για την βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος. Λειτουργούν ήδη οι γεωτρήσεις στις παρυφές της Πάρνηθας και δρομολογείται μετά από μελέτη η αξιοποίηση, σε σύντομο χρόνο, και άλλων υπόγειων αποθεμάτων σε τοποθεσίες γειτονικές των καναλιών που μεταφέρουν το νερό στην Αττική. Με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να προχωρήσουν τα έργα μακράς πνοής. Παράλληλα τρέχει ένα πρόγραμμα προληπτικής αντικατάστασης παλαιών αγωγών ύψους 0,5 δισεκατομμυρίου ώστε να περιοριστούν οι διαρροές. Η μεταφορά νερού δεν μπορεί παρά να αποτελεί λύση περιορισμένου χρονικού ορίζοντα και εφόσον προχωρήσουν χωρίς εμπόδια όσα σχεδιάζονται δεν θα τη χρειαστούμε.

Ε: Έχετε ανακοινώσει από πέρυσι τη μεταφορά νερού από τη λίμνη Κρεμαστών στο φράγμα του Μόρνου σε ποιά φάση βρίσκεται αυτός ο σχεδιασμός;

Η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέθεσε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ την μελέτη σειρά εναλλακτικών επιλογών προκειμένου να υιοθετηθούν εκείνες που θα διασφαλίσουν την παροχή ποιοτικού νερού σε χαμηλό κόστος και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών. Με το συγκεκριμένο έργο η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια.

Ε : Έχει ειπωθεί από πολλούς ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο σχεδιασμός για εργοστάσια αφαλάτωσης ; Γίνονται κάποιες μελέτες; Από ότι ξέρουμε το κόστος του ασφαλτωμένου νερού είναι μεγάλο.

Προφανώς και έχουν μελετηθεί λύσεις με αξιοποίηση θαλασσινού νερού. Επιστημονική κοινότητα και ειδικοί του συγκεκριμένου κλάδου συνηγορούν ότι το μεγάλο πλεονέκτημα των αφαλατώσεων είναι ότι δίνουν πρόσβαση σε απεριόριστες ποσότητες νερού που με την κατάλληλη επεξεργασία καθίσταται πόσιμο. Αυτή όμως η επεξεργασία είναι ενεργοβόρα άρα το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής με ελεγχόμενη όμως τη συμμετοχή τους στο μείγμα του νερού που καταναλώνεται.

Ε: Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο να ληφθούν κάποια μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού ή ακόμη και της αύξησης της τιμής του όπως είχε γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν;

Ο εξορθολογισμός στη κατανάλωση του πόσιμου νερού μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει ήδη δρομολογήσει η ΕΥΔΑΠ όπως για παράδειγμα η χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση. Καθοριστική συμβολή θα έχει και η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης και με μικρές αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες θα γίνουν μέρος της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας. Η κινδυνολογία παρά τη δύσκολη κατάσταση δε βοηθά. Ούτε όμως και ο εφησυχασμός με την πρώτη βροχή που θα πέσει.

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