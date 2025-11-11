ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρανίτης: Στη σωστή κατεύθυνση οι κρατικές πρωτοβουλίες για τη λειψυδρία στην Αττική
ΥΔΡΕΥΣΗ
16:57 - 11 Νοε 2025

Αρανίτης: Στη σωστή κατεύθυνση οι κρατικές πρωτοβουλίες για τη λειψυδρία στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι υπαρκτό και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε για τη σοβαρότητά του, ωστόσο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει το Ελληνικό Κράτος για το υδροδοτικό της Αττικής βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να φέρουν οριστική λύση στο ζήτημα, εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι κινηθούν γρήγορα, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum.

Όπως τόνισε, η λειψυδρία είναι υπαρκτό πρόβλημα που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην Αττική, με τα αποθέματα ύδατος να βρίσκονται στο μισό σε σχέση με εκείνα που απαιτούνται για τον ομαλό εφοδιασμό της Αθήνας με νερό.

Ο κ. Αρανίτης υπογράμμισε ότι η πρόταση του κράτους για ένα πλέγμα έργων που θα συνδέσουν τις υποδομές της Αττικής με τους ποταμούς Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη και την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών (που τροφοδοτείται από τον Αχελώο), βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να επιλύσει το ζήτημα οριστικά, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι ζητούμενο η εκτροπή του ποταμού, αλλά μόνο η δημιουργία μίας μικρής παροχής, με φυσική ροή.

Παράλληλα, πρόσθεσε, μέχρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, θα πρέπει να βρεθούν μεταβατικές λύσεις στην Αττική, όπως γεωτρήσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ύδατος. Και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες κινηθούν γρήγορα, η Αττική θα μπορέσει να απαλλαγεί από το υδροδοτικό στα επόμενα λίγα χρόνια.

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και σε άλλες περιοχές της χώρας, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι ήδη προωθείται μεγάλος αριθμός έργων όπως έργα φραγμάτων και αρδευτικά, όπου θα χρειαστεί συνολική προσέγγιση και καλός συντονισμός ώστε να ελεγχθούν οι απώλειες στα υδροδοτικά συστήματα με σύγχρονα μέσα. Ακόμη, έκανε μνεία στην ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές και για τον νησιωτικό χώρο, όπως η αφαλάτωση ή άλλες λύσεις, που να είναι κατάλληλες για τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής.

Ο κ. Αρανίτης τόνισε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ κατασκευαστικού κλάδου και πολιτείας είναι σήμερα η καλύτερη από ποτέ και οδηγεί στην γρήγορη και έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων στα μεγάλα έργα. Και επισήμανε ότι πλέον τα έργα νέας γενιάς σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με αυξημένη ανθεκτικότητα και είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για το αύριο και για να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους και προβλήματα στο μέλλον. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη παρεμβάσεων στη λεωφόρο Κηφισού, ένα προβληματικό πλέον οδικό άξονα όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, τονίζοντας ότι μέσα από διάλογο και συζήτηση μεταξύ κράτους και τεχνικού κόσμου μπορούν να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις για την βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο - Κατέθεσαν τα αιτήματα στον Τσιάρα πριν τη συνάντηση με Χατζηδάκη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο - Κατέθεσαν τα αιτήματα στον Τσιάρα πριν τη συνάντηση με Χατζηδάκη

Πακιστάν: Ανάληψη ευθύνης από τους Ταλιμπάν για την επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ
Ειδήσεις

Πακιστάν: Ανάληψη ευθύνης από τους Ταλιμπάν για την επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ

Πλεύρης: Πάνω από τους μισούς «ανήλικους» μετανάστες που ελέγχθηκαν αποδείχθηκαν ενήλικοι
Ειδήσεις

Πλεύρης: Πάνω από τους μισούς «ανήλικους» μετανάστες που ελέγχθηκαν αποδείχθηκαν ενήλικοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο
ΥΔΡΕΥΣΗ

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο

Αττική: Χιλιάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ μέσα σε λίγους μήνες
Ειδήσεις

Αττική: Χιλιάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ μέσα σε λίγους μήνες

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Το έργο του Εύρυτου εξασφαλίζει νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή
ΥΔΡΕΥΣΗ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Το έργο του Εύρυτου εξασφαλίζει νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ