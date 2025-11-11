Πακιστάν: Ανάληψη ευθύνης από τους Ταλιμπάν για την επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε το πρωί στο Ισλαμαμπάντ και οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους 27.

Σε ανακοίνωσή τους προς τους δημοσιογράφους, η οργάνωση ανέφερε:

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας πραγματοποίησε επίθεση εναντίον δικαστηρίου στο Ισλαμαμπάντ».

Οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις «εναντίον όσων δεν εκδίδουν αποφάσεις σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, εκείνων που εφαρμόζουν τέτοιες αποφάσεις και όσων τους προστατεύουν», έως ότου —όπως ανέφεραν— «η σαρία επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα».

Video shows the suicide attacker detonating himself near a police vehicle in Islamabad. The explosion caused massive damage in the vicinity.

Χάος τη στιγμή της έκρηξης

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού.

Ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ δήλωσε: «Όταν στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα, άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο. Επικράτησε χάος· δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι προς το εσωτερικό του κτηρίου. Είδα δύο πτώματα κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες».

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, όπου βρίσκονται και πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται γενικά μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις της χώρας· η τελευταία επίθεση εκεί είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Κλιμάκωση εντάσεων με το Αφγανιστάν

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε μία ημέρα μετά από επίθεση σε σχολή στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, στα βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση και ο δράστης ήταν Αφγανός», κατηγορώντας έτσι το Αφγανιστάν για άμεση εμπλοκή στις πρόσφατες επιθέσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Τον Οκτώβριο, οι δυνάμεις του Πακιστάν και του Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά με ασυνήθιστη ένταση κατά μήκος των κοινών τους συνόρων, με αποτέλεσμα πάνω από 70 νεκρούς, εκ των οποίων περίπου 50 ήταν Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.