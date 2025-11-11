ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πακιστάν: Ανάληψη ευθύνης από τους Ταλιμπάν για την επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ
Ειδήσεις
16:43 - 11 Νοε 2025

Πακιστάν: Ανάληψη ευθύνης από τους Ταλιμπάν για την επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε το πρωί στο Ισλαμαμπάντ και οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους 27.

Σε ανακοίνωσή τους προς τους δημοσιογράφους, η οργάνωση ανέφερε:

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας πραγματοποίησε επίθεση εναντίον δικαστηρίου στο Ισλαμαμπάντ».

Οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις «εναντίον όσων δεν εκδίδουν αποφάσεις σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, εκείνων που εφαρμόζουν τέτοιες αποφάσεις και όσων τους προστατεύουν», έως ότου —όπως ανέφεραν— «η σαρία επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα».

Χάος τη στιγμή της έκρηξης

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού.

Ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ δήλωσε: «Όταν στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα, άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο. Επικράτησε χάος· δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι προς το εσωτερικό του κτηρίου. Είδα δύο πτώματα κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες».

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, όπου βρίσκονται και πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται γενικά μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις της χώρας· η τελευταία επίθεση εκεί είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Κλιμάκωση εντάσεων με το Αφγανιστάν

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε μία ημέρα μετά από επίθεση σε σχολή στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, στα βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση και ο δράστης ήταν Αφγανός», κατηγορώντας έτσι το Αφγανιστάν για άμεση εμπλοκή στις πρόσφατες επιθέσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Τον Οκτώβριο, οι δυνάμεις του Πακιστάν και του Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά με ασυνήθιστη ένταση κατά μήκος των κοινών τους συνόρων, με αποτέλεσμα πάνω από 70 νεκρούς, εκ των οποίων περίπου 50 ήταν Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 17:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

COP 30: Η Ευρώπη «μένει στην πορεία» ενώ ο Τραμπ αποσύρεται από το κλίμα
Περιβάλλον

COP 30: Η Ευρώπη «μένει στην πορεία» ενώ ο Τραμπ αποσύρεται από το κλίμα

Έκθεση ΠΟΥ: Ένας στους επτά εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή
Υγεία

Έκθεση ΠΟΥ: Ένας στους επτά εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή

Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν
Ειδήσεις

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν

Πακιστάν: Αγώνας δρόμου για τις συνομιλίες – Ανοιχτός σε συνάντηση με την ιρανική ηγεσία ο Τραμπ
Ειδήσεις

Πακιστάν: Αγώνας δρόμου για τις συνομιλίες – Ανοιχτός σε συνάντηση με την ιρανική ηγεσία ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ