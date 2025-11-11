ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο - Κατέθεσαν τα αιτήματα στον Τσιάρα πριν τη συνάντηση με Χατζηδάκη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:50 - 11 Νοε 2025

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο - Κατέθεσαν τα αιτήματα στον Τσιάρα πριν τη συνάντηση με Χατζηδάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στο κέντρο της Αθήνας, με τους συμμετέχοντες να παραδίδουν υπόμνημα αιτημάτων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.

Τα βασικά αιτήματα που έθεσαν οι αγρότες αφορούν την καθυστέρηση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, όπως αναφέρουν, οι πληρωμές έχουν «παγώσει», καθώς και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές στην κτηνοτροφία από την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Απογοήτευση από τη συνάντηση - Προαναγγελία κλιμάκωσης

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν απογοήτευση για τα αποτελέσματά της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον υπουργό.

Όπως ανακοίνωσαν, το επόμενο ραντεβού δίνεται στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να αποφασίσουν κλιμακωμένες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να καταθέσει και σε αυτόν υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Σατολιάς, έκανε λόγο για «διπλή αποτυχία της κυβέρνησης», αναφερόμενος τόσο στα ζητήματα των πληρωμών όσο και στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ζωονόσων. «Οι ζωονόσοι έχουν τινάξει την κτηνοτροφία στα θεμέλια. Από τα 180 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόλις 56. Φοβόμαστε ότι και οι επόμενες πληρωμές δεν θα γίνουν κανονικά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το monitoring έχει “κιτρινίσει” περίπου 350.000 αγροτεμάχια, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες εκταμιεύσεις.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), Δημήτρης Καμπούρης, δήλωσε πως οι αγρότες αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. «Ακούμε για πληρωμές, αλλά πληρωμές δεν βλέπουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη είναι κρίσιμη για το μέλλον των κινητοποιήσεων».

Ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στο κέντρο

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λόγω της συγκέντρωσης, είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδούς (Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού), ωστόσο οι δρόμοι άνοιξαν σταδιακά μετά το πέρας της πορείας και η κυκλοφορία αποκαθίσταται.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις στα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Εν μέσω κινητοποιήσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη (11/11) αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται στήριξη στον πρωτογενή τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 16:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ