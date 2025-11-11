Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο - Κατέθεσαν τα αιτήματα στον Τσιάρα πριν τη συνάντηση με Χατζηδάκη

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στο κέντρο της Αθήνας, με τους συμμετέχοντες να παραδίδουν υπόμνημα αιτημάτων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο.

Τα βασικά αιτήματα που έθεσαν οι αγρότες αφορούν την καθυστέρηση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, όπως αναφέρουν, οι πληρωμές έχουν «παγώσει», καθώς και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές στην κτηνοτροφία από την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Απογοήτευση από τη συνάντηση - Προαναγγελία κλιμάκωσης

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν απογοήτευση για τα αποτελέσματά της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον υπουργό.

Όπως ανακοίνωσαν, το επόμενο ραντεβού δίνεται στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να αποφασίσουν κλιμακωμένες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να καταθέσει και σε αυτόν υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Σατολιάς, έκανε λόγο για «διπλή αποτυχία της κυβέρνησης», αναφερόμενος τόσο στα ζητήματα των πληρωμών όσο και στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ζωονόσων. «Οι ζωονόσοι έχουν τινάξει την κτηνοτροφία στα θεμέλια. Από τα 180 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόλις 56. Φοβόμαστε ότι και οι επόμενες πληρωμές δεν θα γίνουν κανονικά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το monitoring έχει “κιτρινίσει” περίπου 350.000 αγροτεμάχια, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες εκταμιεύσεις.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), Δημήτρης Καμπούρης, δήλωσε πως οι αγρότες αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. «Ακούμε για πληρωμές, αλλά πληρωμές δεν βλέπουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη είναι κρίσιμη για το μέλλον των κινητοποιήσεων».

Ομαλοποίηση της κυκλοφορίας στο κέντρο

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λόγω της συγκέντρωσης, είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδούς (Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού), ωστόσο οι δρόμοι άνοιξαν σταδιακά μετά το πέρας της πορείας και η κυκλοφορία αποκαθίσταται.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις στα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Εν μέσω κινητοποιήσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη (11/11) αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται στήριξη στον πρωτογενή τομέα.