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Λειψυδρία στην Αττική: Ιστορικό χαμηλό στα αποθέματα νερού στον Μόρνο
ΥΔΡΕΥΣΗ
10:33 - 27 Νοε 2025

Λειψυδρία στην Αττική: Ιστορικό χαμηλό στα αποθέματα νερού στον Μόρνο

Reporter.gr Newsroom
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Το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σήμερα (27/11), η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να εισηγηθεί την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, βάσει των πιο πρόσφατων υδρολογικών στοιχείων. Παράλληλα, η Πάτμος και η Λέρος τίθενται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης της Αρχής, η απόφαση που αναμένεται να ληφθεί θα αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών, των απαιτούμενων μελετών και της υλοποίησης κρίσιμων έργων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η άμεση επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στους πολίτες.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον Μόρνο, όπου τα διαθέσιμα αποθέματα νερού έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα 400 εκατ. κυβικά μέτρα. Η στάθμη του φράγματος, που αποτελεί την κύρια πηγή υδροδότησης της Αττικής και εξασφαλίζει νερό για περίπου το μισό πληθυσμό της χώρας, έχει μειωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deix1lx1gnw1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 10:40
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