Χρηματιστήριο: Απόπειρα προσέγγισης των υψηλών Αυγούστου - Υπέρ των long τα δεδομένα

Δύο τα βασικά στοιχεία της χθεσινής συνεδρίασης στο ΧΑ, το πρώτο και κυριότερο η εκ νέου διάσπαση των 2100 μονάδων στο κλείσιμο (ΓΔ 2106 +0,94%) και το δεύτερο το sell off στην ΙΝΛΟΤ (-17%) εξαιτίας της απόφασης της Βρετανικής κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια (από 21% στο 40%) κάτι που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ενιαίο σχήμα που έχει προκύψει από την συγχώνευση με την Bally’s International εφόσον περίπου το 60% των εσόδων από δραστηριότητες gaming προέρχονται από την ΜΒ.

Ο συνολικός τζίρος, πολύ υψηλός στα €310 εκατ. (εκ των οποίων πάνω από 30 εκ. μόνο στην ΙΝΛΟΤ), με τις τράπεζες ξανά σε θέση οδηγού (ΔΤΡ +2,47%). Σημαντική και η συμμετοχή βιομηχανικών εταιριών (ΔΕΗ +2,9%, ΜΟΗ +1,7%, ΤΙΤΑΝ +1,2% κα) στην ανοδική κίνηση έχοντας και την υποστήριξη από εκθέσεις διεθνών επενδυτικών τραπεζών (Morgan Stanley, JP Morgan) που εκτιμούν ότι η ελληνική αγορά θα υπεραποδώσει και το 2026.

Προτιμητέος – και μοναδικός – επενδυτής για την νέα 12ετή άδεια των κρατικών λαχείων είναι ο ΟΠΑΠ με αρχικό τίμημα στα 80 εκ. και επιπλέον 20 εκ./έτος (κατ’ ελάχιστο) ενώ και στο χθεσινό cc η διοίκηση επιβεβαίωσε το ebitda guidance για 850 εκ. ευρώ.

Λίγο νωρίτερα η ΙΝΛΟΤ ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου όπου τα προ συγχώνευσης μεγέθη δίνουν έσοδα 242 εκ. +2,9%, ebitda στα 90 εκ. -1,6% και ζημιές 3,1 εκ. ενώ σε proforma επίπεδο (με την Bally’s) τα μεγέθη θα έδιναν συνολικά έσοδα 790 εκ. και ebitda 320 εκ. Η διοίκηση μετά τις εξελίξεις στην Βρετανία αναθεωρεί σχετικά το ebitda guidance για το 2026 στα επίπεδα των 420-440 εκ.

Η τεχνική εικόνα στο ΧΑ υποδηλώνει απόπειρα προσέγγισης των υψηλών του Αυγούστου (2135 μονάδες) με τα δεδομένα στην τρέχουσα συγκυρία υπέρ των long.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης