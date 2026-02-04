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ΥΠΕΝ: Προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης» – Έως €1.300 επιδότηση
ΥΔΡΕΥΣΗ
09:38 - 04 Φεβ 2026

ΥΠΕΝ: Προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης» – Έως €1.300 επιδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ανακοινώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου. Αφορά πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση. 

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ιδιώτες για την τροποποίηση/προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρωτοβουλία αφορά, αποκλειστικά, σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα), κατά την προδημοσίευση του προγράμματος, σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του προγράμματος.

Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός/υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 250 ευρώ, εάν απαιτηθεί αντλία. Στα παραπάνω ποσάπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ.

Ειδικότερα, το μέγιστο ποσό της επιδότησης, ανά σύνδεση, διαμορφώνεται ως εξής:

Μέγιστο ποσό επιδότησης πλην νήσων (ηπειρωτική χώρα):

-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 850 ευρώ

-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.100 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιδότησης νησιωτικής χώρας:

-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 1.050 ευρώ

-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.300 ευρώ

Σημειώνεται πώς για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αίτησης, για διαφορετικές συνδέσεις, με μέγιστο τις τρεις (3) αιτήσεις ανά οικισμό.

Για κάθε σύνδεση δύναται να υποβληθεί μία (1) μόνο αίτηση, η οποία πρέπει, απαραιτήτως, να έχει λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να μεριμνήσει, για τα ακόλουθα:

i. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.

ii. Τακτοποίηση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), ώστε το κτίριο να περιλαμβάνεται σε αυτήν.

iii. Εξασφάλιση συναίνεσης συγκυριών/συνιδιοκτητών.

iv. Εξασφάλιση Έγκρισης σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο Φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή ΔΗΜΟΣ). Στην περίπτωση οικισμών που η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης. Και τα δύο παραπάνω πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

v. Στην περίπτωση ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού) και επαγγελματικής στέγης του αιτούντα, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, βάσει καθεστώτος de minimis.

Διευκρινίζεται πως η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες (10) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή η αυτοτελής αξιολόγηση κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in - first served) και τωνδιαθέσιμων πόρων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Οι λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προκήρυξη του προγράμματος. Εκεί, θα περιλαμβάνεται και η αναλυτική πρόσκλησή του.

Το κείμενο της προδημοσίευσης, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, καθώς και η λίστα των επιλέξιμων οικισμών είναι διαθέσιμα, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (https://apoxetefsisyndesi.gov.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 09:47
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