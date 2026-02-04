«Πράσινες ακρίδες» και δυσανεξία στο Φραπέ

Για... σεμινάριο ήταν η δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη, με αφορμή τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής για το σκάνδαλο.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική μίλησε για απόλυτη δικαίωση της ΝΔ και όσον αφορά τις ευθύνες, αυτές τις εντόπισε στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις «πράσινες ακρίδες» του Ανδρουλάκη.

Ούτε λέξη δηλαδή για το ιστορικό πια «Ποιος είναι ο Μάκης», ούτε μία αναφορά στον Φραπέ, τον Χασάπη και την Πόπη με τη βέσπα.

«Αδικία» θα χαρακτηρίζαμε και το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν έκανε ούτε μία αναφορά στις αρετές της ελληνικής οικογένειας και τον τυχερό γιο που έλαβε δώρο μία Ferrari από τη μητέρα του.

Ήταν, πάντως, μία ωραία δήλωση για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή σχετικά με το πόσο νοιάζονται τα αυτοδύναμα κόμματα εξουσίας για την αλήθεια και το να πέσει άπλετο φως στα σκάνδαλα.