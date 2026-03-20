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Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η ΕΥΔΑΠ φέρνει την ανακύκλωση νερού στο κοινό με νέο διαδραστικό έκθεμα
ΥΔΡΕΥΣΗ
17:40 - 20 Μαρ 2026

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η ΕΥΔΑΠ φέρνει την ανακύκλωση νερού στο κοινό με νέο διαδραστικό έκθεμα

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η ΕΥΔΑΠ διαδίδει το μήνυμα της προστασίας και εξοικονόμησης του φυσικού αυτού πόρου, μέσω της ανακύκλωσης, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο και διαδραστικό έκθεμα για την Ανακύκλωση Νερού στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Μουσείου με την Εταιρεία.

Το έκθεμα εντάσσεται στη μόνιμη διαδραστική έκθεση «Κλιματική Αλλαγή και εμείς», η οποία αναδεικνύει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του εκθέματος πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμβολή της ΕΥΔΑΠ στον σχεδιασμό και την επιμέλεια του περιεχομένου, αναδεικνύοντας, μέσα από σύγχρονες εφαρμογές και τεχνογνωσία, τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Το νέο έκθεμα εμπλουτίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών, εστιάζοντας στη σημασία του νερού στην καθημερινή ζωή και στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισής του, και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Ο Κύκλος του Νερού: το ταξίδι του νερού μέσα από το φυσικό σύστημα ανακύκλωσης.
  • Από την Πηγή στη Βρύση: η διαδρομή του νερού και τα στάδια επεξεργασίας του μέχρι να φτάσει καθαρό στον καταναλωτή.
  • Επαναχρησιμοποίηση Νερού: η δυνατότητα αξιοποίησης επεξεργασμένων υδάτων από καθημερινές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων.

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Η νέα αυτή διαδραστική εγκατάσταση αναδεικνύει πώς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ανάκτησης νερού, είναι δυνατή η άντληση και η επιτόπια επεξεργασία του από το αποχετευτικό δίκτυο. Το επεξεργασμένο νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για δευτερεύουσες χρήσεις όπως άρδευση, χρήση στη βιομηχανία, κ.α..

Παράλληλα, παρουσιάζεται ο ρόλος των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου το χρησιμοποιημένο νερό καθαρίζεται σε ποσοστό έως και 95% από το ρυπαντικό φορτίο, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή του ή την ασφαλή επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή της στο έργο, η ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση στην καινοτομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, της κουλτούρας κυκλικής οικονομίας ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, μέσα από βιωματικές εμπειρίες μάθησης.

Τα εγκαίνια του εκθέματος πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργου Στεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, καθώς και της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ευγενίας Χριστοδουλάκου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, Νικόλ Κυριακοπούλου, και άλλων εκπροσώπων του Μουσείου.

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Από αριστερά προς τα δεξιά: ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΕΜΦΙΓ, Ευγενία Χριστοδουλάκου, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΦΙΓ, Νικόλ Κυριακοπούλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΥΔΑΠ, καθώς εστιάζει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και αφύπνισης, ειδικά στις μέρες μας που η κλιματική κρίση επιβάλλει εγρήγορση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από όλους τους τομείς της οικονομίας. Η ΕΥΔΑΠ, πρωτοπόρος στην ολιστική διαχείριση του κύκλου το νερού, έχει υποχρέωση να είναι και πρωτοπόρος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση το νερό και την προστασία του. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γνώση και ερεθίσματα που θα μετατραπούν σε πράξη, με πρακτικές όπως η επαναχρησιμοποίηση, συμβάλλοντας στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή Ευγενία Χριστοδουλάκου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Για το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, η ΕΥΔΑΠ αποτελεί έναν πραγματικό Στρατηγικό Συνεργάτη, με τον οποίο μοιραζόμαστε ένα κοινό και ουσιαστικό όραμα: την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια μιας νέας σχέσης των πολιτών – και ιδιαίτερα των παιδιών – με το φυσικό μας περιβάλλον. Η συνεργασία μας δείχνει στην πράξη πως όταν ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας και ένα επιστημονικό - εκπαιδευτικό ίδρυμα ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να δημιουργήσουν γνώση, να εμπνεύσουν δράση και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης σχέσης με το περιβάλλον. Και τελικά, αυτό που πετυχαίνουμε μαζί είναι να προσφέρουμε κάτι πραγματικά ουσιαστικό στη κοινωνία μας».

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