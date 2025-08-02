ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 2-3 Αυγούστου
Magazino
19:50 - 02 Αυγ 2025

Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 2-3 Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ουαζντί Μουαουάντ και Ζιλιέτ Μπινός συνεχίζουν για δεύτερη βραδιά στην Επίδαυρο με τον «Όρκο της Ευρώπης», ενώ οι Seeds των Μιχάλη και Χρήστου Καλκάνη κάνουν την πρώτη εμφάνιση τους στη Μικρή Επίδαυρο με μια συναυλία που παντρεύει το παραδοσιακό τραγούδι με την αφήγηση. Όλα όσα θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο 2-3 Αυγούστου στη λίστα παρακάτω.

Μουσική

“Η άλλη ματιά” της ποίησης και της μουσικής: Οι Seeds με τον Μιχάλη Βαλάσογλου και την Alcmini στη Μικρή Επίδαυρο

Ο Κύκλος Ρίζες του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ολοκληρώνεται με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, το Σάββατο 2 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Πώς η τέχνη της ποίησης και της αφήγησης αλληλεπιδρούν με τη μουσική για να συνθέσουν ένα νέο ηχητικό περιβάλλον; Πόση δύναμη έχει μια φωνή που τραγουδάει a capella και τι αλλάζει όταν συνομιλεί με ήχους και άλλα όργανα; Ταιριάζει περισσότερο το ηχόχρωμα των ακουστικών οργάνων με στίχους που έρχονται από παλιά και τι συμβαίνει όταν εμφανίζονται ηλεκτρονικοί ήχοι και λούπες; Μπορεί η ποιητική απαγγελία ή η αφήγηση να ηχήσει ως μουσικό όργανο στα αυτιά μας;

Οι Seeds, το ντουέτο του Μιχάλη και Χρήστου Καλκάνη ιχνηλατούν τα όρια της συνύπαρξης της μουσικής με την τέχνη της ποίησης, της αφήγησης και του παραδοσιακού τραγουδιού. Μαζί τους, ο Μιχάλης Βαλάσογλου αφηγείται ιστορίες με τον δικό του μοναδικό τρόπο και η Alcmini, από τις ανερχόμενες φωνές του παραδοσιακού τραγουδιού και μέλος του γυναικείου φωνητικού συνόλου Chóres, φέρνει διαχρονικές μελωδίες στο σήμερα.
Σάββατο 2 Αυγούστου στις 21:30
5 – 20€
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2025 - 18:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άνοιξε η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων: Υποχρεωτική δήλωση έως τις 30 Νοεμβρίου χωρίς πρόστιμα
Ακίνητα

Άνοιξε η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων: Υποχρεωτική δήλωση έως τις 30 Νοεμβρίου χωρίς πρόστιμα

ΥΠΑΝ και ΕΣΥΔ εξετάζουν κυρώσεις σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για σοβαρές παραβάσεις
Ειδήσεις

ΥΠΑΝ και ΕΣΥΔ εξετάζουν κυρώσεις σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για σοβαρές παραβάσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκκρεμότητες στο ΓΕΜΗ – Έρχονται αυστηρά πρόστιμα από το 2026
Επιχειρήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκκρεμότητες στο ΓΕΜΗ – Έρχονται αυστηρά πρόστιμα από το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς
Magazino

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν
Magazino

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον
Magazino

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα
Magazino

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του τζάμπολ Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ