Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 2-3 Αυγούστου

“Η άλλη ματιά” της ποίησης και της μουσικής: Οι Seeds με τον Μιχάλη Βαλάσογλου και την Alcmini στη Μικρή Επίδαυρο
Ο Κύκλος Ρίζες του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ολοκληρώνεται με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, το Σάββατο 2 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Πώς η τέχνη της ποίησης και της αφήγησης αλληλεπιδρούν με τη μουσική για να συνθέσουν ένα νέο ηχητικό περιβάλλον; Πόση δύναμη έχει μια φωνή που τραγουδάει a capella και τι αλλάζει όταν συνομιλεί με ήχους και άλλα όργανα; Ταιριάζει περισσότερο το ηχόχρωμα των ακουστικών οργάνων με στίχους που έρχονται από παλιά και τι συμβαίνει όταν εμφανίζονται ηλεκτρονικοί ήχοι και λούπες; Μπορεί η ποιητική απαγγελία ή η αφήγηση να ηχήσει ως μουσικό όργανο στα αυτιά μας;
Οι Seeds, το ντουέτο του Μιχάλη και Χρήστου Καλκάνη ιχνηλατούν τα όρια της συνύπαρξης της μουσικής με την τέχνη της ποίησης, της αφήγησης και του παραδοσιακού τραγουδιού. Μαζί τους, ο Μιχάλης Βαλάσογλου αφηγείται ιστορίες με τον δικό του μοναδικό τρόπο και η Alcmini, από τις ανερχόμενες φωνές του παραδοσιακού τραγουδιού και μέλος του γυναικείου φωνητικού συνόλου Chóres, φέρνει διαχρονικές μελωδίες στο σήμερα.
Σάββατο 2 Αυγούστου στις 21:30
5 – 20€
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
