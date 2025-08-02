Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 2-3 Αυγούστου

Ουαζντί Μουαουάντ και Ζιλιέτ Μπινός συνεχίζουν για δεύτερη βραδιά στην Επίδαυρο με τον «Όρκο της Ευρώπης», ενώ οι Seeds των Μιχάλη και Χρήστου Καλκάνη κάνουν την πρώτη εμφάνιση τους στη Μικρή Επίδαυρο με μια συναυλία που παντρεύει το παραδοσιακό τραγούδι με την αφήγηση. Όλα όσα θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο 2-3 Αυγούστου στη λίστα παρακάτω.

Μουσική

“Η άλλη ματιά” της ποίησης και της μουσικής: Οι Seeds με τον Μιχάλη Βαλάσογλου και την Alcmini στη Μικρή Επίδαυρο

Ο Κύκλος Ρίζες του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ολοκληρώνεται με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, το Σάββατο 2 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Πώς η τέχνη της ποίησης και της αφήγησης αλληλεπιδρούν με τη μουσική για να συνθέσουν ένα νέο ηχητικό περιβάλλον; Πόση δύναμη έχει μια φωνή που τραγουδάει a capella και τι αλλάζει όταν συνομιλεί με ήχους και άλλα όργανα; Ταιριάζει περισσότερο το ηχόχρωμα των ακουστικών οργάνων με στίχους που έρχονται από παλιά και τι συμβαίνει όταν εμφανίζονται ηλεκτρονικοί ήχοι και λούπες; Μπορεί η ποιητική απαγγελία ή η αφήγηση να ηχήσει ως μουσικό όργανο στα αυτιά μας;

Οι Seeds, το ντουέτο του Μιχάλη και Χρήστου Καλκάνη ιχνηλατούν τα όρια της συνύπαρξης της μουσικής με την τέχνη της ποίησης, της αφήγησης και του παραδοσιακού τραγουδιού. Μαζί τους, ο Μιχάλης Βαλάσογλου αφηγείται ιστορίες με τον δικό του μοναδικό τρόπο και η Alcmini, από τις ανερχόμενες φωνές του παραδοσιακού τραγουδιού και μέλος του γυναικείου φωνητικού συνόλου Chóres, φέρνει διαχρονικές μελωδίες στο σήμερα.

Σάββατο 2 Αυγούστου στις 21:30

5 – 20€

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

