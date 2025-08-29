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Φιλαρέτη Κομνηνού και Μάριος Φραγκούλης ανοίγουν τα Αισχύλεια στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
Magazino
06:29 - 29 Αυγ 2025

Φιλαρέτη Κομνηνού και Μάριος Φραγκούλης ανοίγουν τα Αισχύλεια στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο θεσμός των Αισχυλείων γιορτάζει 50 χρόνια με δύο επετειακές εκδηλώσεις την Κυριακή 31 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.  

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21:00, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, με το εμβληματικό έργο του Άγγελου Σικελιανού Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος, έργο γραμμένο (και το μόνο σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον ποιητή), που βασίστηκε στο χαμένο έργο του Αισχύλου «Βασσάρες».

Το έργο ερμηνεύουν ο τενόρος της ΕΛΣ Νικόλας Μαραζιώτης και οι ηθοποιοί Δημήτρης Μαζιώτης, Γρηγόρης Φρέσκος και Άρης Μακρής, διανθισμένο από αυθεντικούς Ορφικούς ύμνους σε μετάφραση Ανδρέα Ζούλα, με την αρχαία λύρα του Άκη Τσάγκου,σε σύνθεση του Νίκου Ξανθούλη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr
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