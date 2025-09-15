Emmy 2025: Θρίαμβος Adolescence και The Studio - Η λίστα με τους νικητές

Το Adolescence απέσπασε έξι βραβεία, με τον 15χρονο Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy.
Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του The Pitt, που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος.
Η κωμική σειρά The Studio σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς.
Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές
Καλύτερη δραματική σειρά
The Pitt
Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά
Noah Wyle – The Pitt
Καλύτερη κωμική σειρά
The Studio
Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία
Adolescence
Τηλεοπτική εκπομπή (talk series)
The Late Show With Stephen Colbert
Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Stephen Graham – Adolescence
Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Cristin Milioti – The Penguin
Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Erin Doherty – Adolescence
Σενάριο για εκπομπή ποικίλου περιεχομένου
Last Week Tonight with John Oliver
Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση)
SNL 50: The Anniversary Special
Σενάριο για κωμική σειρά
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio
Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία
Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence
Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Owen Cooper – Adolescence
Σενάριο για δραματική σειρά
Dan Gilroy – Andor
Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο
Last Week Tonight with John Oliver
Σκηνοθεσία για δραματική σειρά
Adam Randall – Slow Horses
Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία
Philip Barantini – Adolescence
Σκηνοθεσία για κωμική σειρά
Seth Rogen – The Studio
Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά
Jeff Hiller – Somebody Somewhere
Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά
Hannah Einbinder – Hacks
Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά
Britt Lower – Severance
Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά
Tramell Tillman – Severance
Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά
Katherine LaNasa – The Pitt
Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά
Jean Smart – Hacks
Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά
Seth Rogen – The Studio