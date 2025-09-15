Emmy 2025: Θρίαμβος Adolescence και The Studio - Η λίστα με τους νικητές

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Οι σειρές Adolescence, The Studio και The Pitt, απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία στην 77η τελετή των βραβείων Emmy.

Το Adolescence απέσπασε έξι βραβεία, με τον 15χρονο Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy.

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του The Pitt, που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος.

Η κωμική σειρά The Studio σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές