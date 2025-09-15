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Emmy 2025: Θρίαμβος Adolescence και The Studio - Η λίστα με τους νικητές
Magazino
09:45 - 15 Σεπ 2025

Emmy 2025: Θρίαμβος Adolescence και The Studio - Η λίστα με τους νικητές

Reporter.gr Newsroom
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Οι σειρές Adolescence, The Studio και The Pitt, απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία στην 77η τελετή των βραβείων Emmy.

Το Adolescence απέσπασε έξι βραβεία, με τον 15χρονο Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy.

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του The Pitt, που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος.

Η κωμική σειρά The Studio σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη δραματική σειρά

The Pitt

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Noah Wyle – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά

The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

Adolescence

Τηλεοπτική εκπομπή (talk series)

The Late Show With Stephen Colbert

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Stephen Graham – Adolescence

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Cristin Milioti – The Penguin

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Erin Doherty – Adolescence

Σενάριο για εκπομπή ποικίλου περιεχομένου

Last Week Tonight with John Oliver

Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση)

SNL 50: The Anniversary Special

Σενάριο για κωμική σειρά

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio

Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία

Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Owen Cooper – Adolescence

Σενάριο για δραματική σειρά

Dan Gilroy – Andor

Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο

Last Week Tonight with John Oliver

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά

Adam Randall – Slow Horses

Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία

Philip Barantini – Adolescence

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά

Seth Rogen – The Studio

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Hannah Einbinder – Hacks

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Britt Lower – Severance

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Tramell Tillman – Severance

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Katherine LaNasa – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Jean Smart – Hacks

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Seth Rogen – The Studio

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