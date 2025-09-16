Χατζηδάκης: Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ενισχύει τις επενδυτικές ευκαιρίες

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Athens International Investor Summit.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, συνδυάζοντας έξι θετικά στοιχεία:

Υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις λόγω του μειωμένου, αλλά ακόμη σημαντικού, επενδυτικού κενού και της σταθερής δυναμικής ανάπτυξης.

λόγω του μειωμένου, αλλά ακόμη σημαντικού, επενδυτικού κενού και της σταθερής δυναμικής ανάπτυξης. Μακροοικονομική σταθερότητα , με χαμηλό πληθωρισμό και συναλλαγματικό κίνδυνο ως μέλος της Ευρωζώνης, στηριζόμενη σε υγιή δημοσιονομική διαχείριση.

, με χαμηλό πληθωρισμό και συναλλαγματικό κίνδυνο ως μέλος της Ευρωζώνης, στηριζόμενη σε υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Στρατηγικό γεωοικονομικό πλεονέκτημα , με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και κεντρική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

, με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και κεντρική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Άνευ προηγουμένου εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ , αναλογικά μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ.

, αναλογικά μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ. Κυβέρνηση φιλική προς τις επιχειρήσεις , με σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων και δέσμευση για συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος

, με σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων και δέσμευση για συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος Πολιτική και θεσμική σταθερότητα – κάτι που δεν ισχύει σε πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ευρωπαϊκών.

Ο αντιπρόεδρος υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, θυγατρική του Υπερταμείου με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ, ιδρύθηκε με νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών. Το θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε επιτυχημένα μοντέλα άλλων κρατικών επενδυτικών ταμείων και προβλέπει λειτουργία με σύγχρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνεια.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας την υψηλότερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της ΕΕ, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την αποκλιμάκωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

«Η Ελλάδα», τόνισε, «έχει σήμερα τη μοναδική ευκαιρία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να καταστεί ηγέτης σε τομείς όπου διαθέτουμε φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα». Οι τομείς αυτοί, πέρα από τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακοβιομηχανία, περιλαμβάνουν:

Ενέργεια , με 50% «πράσινη» παραγωγή το 2024, καθιστώντας την Ελλάδα εξαγωγέα.

, με 50% «πράσινη» παραγωγή το 2024, καθιστώντας την Ελλάδα εξαγωγέα. Δίκτυα (ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά), καθιστώντας τη χώρα στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας.

(ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά), καθιστώντας τη χώρα στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Άμυνα , σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του τομέα.

, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του τομέα. Ανώτατη εκπαίδευση, με ήδη τέσσερα πανεπιστήμια να έχουν ιδρύσει παραρτήματα στη χώρα, δημιουργώντας προοπτικές για την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο διεθνούς εκπαίδευσης.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην ΕΕ και στη γεωπολιτική συμμαχία της Δύσης, καθιστώντας τη χώρα ιδανικό τόπο για επενδύσεις (friend-shoring, near-shoring, ανακατανομή επενδύσεων).

Παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό, επεσήμανε ότι στηρίζεται στη δημοσιονομική σοβαρότητα και στην επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών, εστιάζοντας σε τέσσερις άξονες:

Μείωση φόρων με αξιοποίηση πόρων από ανάπτυξη και πάταξη της φοροδιαφυγής.

με αξιοποίηση πόρων από ανάπτυξη και πάταξη της φοροδιαφυγής. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω μείωσης γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης και αναμόρφωσης χωροταξικού σχεδιασμού.

μέσω μείωσης γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης και αναμόρφωσης χωροταξικού σχεδιασμού. Ενίσχυση χρηματοδότησης με αύξηση ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, ενδυνάμωση Χρηματιστηρίου και αύξηση δημοσίων επενδύσεων.

με αύξηση ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, ενδυνάμωση Χρηματιστηρίου και αύξηση δημοσίων επενδύσεων. Αναβάθμιση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

«Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Εντάσσεται σε μια πορεία διαρκών μεταρρυθμίσεων, ανανέωσης εμπιστοσύνης και τολμηρών επενδύσεων, που θα επιτρέψει στη χώρα να παραμείνει σε ανοδική τροχιά και να αναδειχθεί σε ηγέτη στον τομέα της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή».