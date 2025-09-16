ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ενισχύει τις επενδυτικές ευκαιρίες
Πολιτική
18:53 - 16 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ενισχύει τις επενδυτικές ευκαιρίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Athens International Investor Summit. 

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, συνδυάζοντας έξι θετικά στοιχεία:

  • Υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις λόγω του μειωμένου, αλλά ακόμη σημαντικού, επενδυτικού κενού και της σταθερής δυναμικής ανάπτυξης.
  • Μακροοικονομική σταθερότητα, με χαμηλό πληθωρισμό και συναλλαγματικό κίνδυνο ως μέλος της Ευρωζώνης, στηριζόμενη σε υγιή δημοσιονομική διαχείριση.
  • Στρατηγικό γεωοικονομικό πλεονέκτημα, με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και κεντρική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.
  • Άνευ προηγουμένου εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ, αναλογικά μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ.
  • Κυβέρνηση φιλική προς τις επιχειρήσεις, με σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων και δέσμευση για συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος
  • Πολιτική και θεσμική σταθερότητα – κάτι που δεν ισχύει σε πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ευρωπαϊκών.

Ο αντιπρόεδρος υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, θυγατρική του Υπερταμείου με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ, ιδρύθηκε με νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών. Το θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε επιτυχημένα μοντέλα άλλων κρατικών επενδυτικών ταμείων και προβλέπει λειτουργία με σύγχρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνεια.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας την υψηλότερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της ΕΕ, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την αποκλιμάκωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

«Η Ελλάδα», τόνισε, «έχει σήμερα τη μοναδική ευκαιρία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να καταστεί ηγέτης σε τομείς όπου διαθέτουμε φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα». Οι τομείς αυτοί, πέρα από τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακοβιομηχανία, περιλαμβάνουν:

  • Ενέργεια, με 50% «πράσινη» παραγωγή το 2024, καθιστώντας την Ελλάδα εξαγωγέα.
  • Δίκτυα (ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά), καθιστώντας τη χώρα στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας.
  • Άμυνα, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του τομέα.
  • Ανώτατη εκπαίδευση, με ήδη τέσσερα πανεπιστήμια να έχουν ιδρύσει παραρτήματα στη χώρα, δημιουργώντας προοπτικές για την Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο διεθνούς εκπαίδευσης.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην ΕΕ και στη γεωπολιτική συμμαχία της Δύσης, καθιστώντας τη χώρα ιδανικό τόπο για επενδύσεις (friend-shoring, near-shoring, ανακατανομή επενδύσεων).

Παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό, επεσήμανε ότι στηρίζεται στη δημοσιονομική σοβαρότητα και στην επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών, εστιάζοντας σε τέσσερις άξονες:

  • Μείωση φόρων με αξιοποίηση πόρων από ανάπτυξη και πάταξη της φοροδιαφυγής.
  • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω μείωσης γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης και αναμόρφωσης χωροταξικού σχεδιασμού.
  • Ενίσχυση χρηματοδότησης με αύξηση ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, ενδυνάμωση Χρηματιστηρίου και αύξηση δημοσίων επενδύσεων.
  • Αναβάθμιση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

«Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Εντάσσεται σε μια πορεία διαρκών μεταρρυθμίσεων, ανανέωσης εμπιστοσύνης και τολμηρών επενδύσεων, που θα επιτρέψει στη χώρα να παραμείνει σε ανοδική τροχιά και να αναδειχθεί σε ηγέτη στον τομέα της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

ΕΧΑΕ: Στο 7,11% η συμμετοχή της Praude Asset Management - Στο 1,53% η Jefferies International
Ανακοινώσεις

ΕΧΑΕ: Στο 7,11% η συμμετοχή της Praude Asset Management - Στο 1,53% η Jefferies International

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση
Πολιτική

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη
Ειδήσεις

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 10:50

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:43

Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 10:38

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Πολιτική
08/07/2026 - 10:37

Καλαφάτης στο Greek Space Tech Forum: Το Διάστημα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση

Πολιτική
08/07/2026 - 10:35

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:28

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Πολιτική
08/07/2026 - 10:26

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:25

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ