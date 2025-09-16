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ΕΧΑΕ: Στο 7,11% η συμμετοχή της Praude Asset Management - Στο 1,53% η Jefferies International
Ανακοινώσεις
18:41 - 16 Σεπ 2025

ΕΧΑΕ: Στο 7,11% η συμμετοχή της Praude Asset Management - Στο 1,53% η Jefferies International

Reporter.gr Newsroom
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Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED, με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία, ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005): 

EXAE_d5427.PNG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,76% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,11% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

EXAE1_0d4f4.PNG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

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