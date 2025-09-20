Art Athina 2025: Σύγχρονη τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις

Με τη συμμετοχή 72 χώρων τέχνης που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες καλλιτέχνες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η ετήσια φουάρ άνοιξε τις πύλες της για τέταρτη χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο, στην καρδιά της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα στο φιλότεχνο κοινό της Αθήνας, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Τη «χρυσή εποχή» της φαίνεται πως ζει η Art Athina στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου άνοιξε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, τις πύλες της για τέταρτη χρονιά, φιλοξενώντας 72 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό τουλάχιστον αφήνει τον επισκέπτη να πιστέψει η φωτεινή επιγραφή με το ίδιο μήνυμα, «Golden Age», που συναντά σε μία από τις εισόδους του περιστυλίου.

Πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης

Πλησιάζοντας, βέβαια, θα καταλάβει πως πρόκειται για αναγγελία της παρουσίασης, από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τον Κωνσταντίνο Ρήγο του εκρηκτικούφινάλε της ομώνυμης παράστασης, στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος Performance της Art Athina 2025. Ακόμα, όμως, και όταν καταλάβει σε τι αναφέρεται η φωτεινή επιγραφή, η αίσθηση ότι η ετήσια φουάρβρίσκεται στην καλύτερή της στιγμή, μετά την επιστροφή της στο Ζάππειο, που της έδωσε νέα πνοή, επιβεβαιώνεται και με αυτήν την 28η διοργάνωση.

Μέσα από τα περίπτερα των γκαλερί, που έχοντας βάλει «τα καλά τους» ήταν πανέτοιμες να παρουσιάσουν τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει ένα πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής δημιουργίας, καθώς και μια σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις από το εξωτερικό – αξιοπρόσεκτες εδώ οι επιλογές των δύο κυπριακών γκαλερί που συμμετέχουν στη φουάρ.

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