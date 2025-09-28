Στη σύνοδο για το «ήθος του πολεμιστή» ο Τραμπ: Μήνυμα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει την Τρίτη σε μια σπάνια συνάντηση με ανώτερους στρατηγούς και ναύαρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, όπως μεταδίδει η Washington Post. Η σύνοδος συγκεντρώνει τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας σε μία τοποθεσία και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τη στρατηγική κατεύθυνση των ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα επικεντρωθεί στην ανάγκη τήρησης του «ήθους του πολεμιστή» σε όλα τα επίπεδα του στρατού, ενισχύοντας την πειθαρχία, την αφοσίωση και την επαγγελματική δεοντολογία των στελεχών. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαχείριση των στρατευμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία μέχρι περιοχές της Μέσης Ανατολής, υπό την καθοδήγηση στρατηγών και ναυάρχων με βαθμούς δύο έως τέσσερα αστέρια. Η δημόσια παρουσία του Χέγκσεθ σε τέτοιες εκδηλώσεις συχνά υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατιωτική νοοτροπία που βασίζεται στο θάρρος, τη στρατηγική σκέψη και την πειθαρχία.

Η συμμετοχή του Προέδρου Τραμπ στην εκδήλωση στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε μια περίοδο παγκόσμιας στρατιωτικής έντασης.