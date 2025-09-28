ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη σύνοδο για το «ήθος του πολεμιστή» ο Τραμπ: Μήνυμα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων
Ειδήσεις
20:59 - 28 Σεπ 2025

Στη σύνοδο για το «ήθος του πολεμιστή» ο Τραμπ: Μήνυμα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει την Τρίτη σε μια σπάνια συνάντηση με ανώτερους στρατηγούς και ναύαρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, όπως μεταδίδει η Washington Post. Η σύνοδος συγκεντρώνει τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας σε μία τοποθεσία και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τη στρατηγική κατεύθυνση των ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα επικεντρωθεί στην ανάγκη τήρησης του «ήθους του πολεμιστή» σε όλα τα επίπεδα του στρατού, ενισχύοντας την πειθαρχία, την αφοσίωση και την επαγγελματική δεοντολογία των στελεχών. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαχείριση των στρατευμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία μέχρι περιοχές της Μέσης Ανατολής, υπό την καθοδήγηση στρατηγών και ναυάρχων με βαθμούς δύο έως τέσσερα αστέρια. Η δημόσια παρουσία του Χέγκσεθ σε τέτοιες εκδηλώσεις συχνά υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατιωτική νοοτροπία που βασίζεται στο θάρρος, τη στρατηγική σκέψη και την πειθαρχία.

Η συμμετοχή του Προέδρου Τραμπ στην εκδήλωση στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε μια περίοδο παγκόσμιας στρατιωτικής έντασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 21:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νετανιάχου: Ασφαλής διέλευση στη Χαμάς μόνο μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Ασφαλής διέλευση στη Χαμάς μόνο μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων

Μιχαηλίδου για προγράμματα στέγασης: Κοινωνική Αντιπαροχή και αξιοποίηση στρατοπέδων για προσιτή κατοικία
Πολιτική

Μιχαηλίδου για προγράμματα στέγασης: Κοινωνική Αντιπαροχή και αξιοποίηση στρατοπέδων για προσιτή κατοικία

Ο Τσίπρας στη Σορβόννη στις 3/10: Συζήτηση για την Ευρώπη και τις προκλήσεις ηγεσίας
Πολιτική

Ο Τσίπρας στη Σορβόννη στις 3/10: Συζήτηση για την Ευρώπη και τις προκλήσεις ηγεσίας

Πυροβολισμοί σε μορμονική εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 1 νεκρός &amp; 9 τραυματίες
Ειδήσεις

Πυροβολισμοί σε μορμονική εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 1 νεκρός & 9 τραυματίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο
Ειδήσεις

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου
Ειδήσεις

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ