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Ο Τσίπρας στη Σορβόννη στις 3/10: Συζήτηση για την Ευρώπη και τις προκλήσεις ηγεσίας
Πολιτική
20:15 - 28 Σεπ 2025

Ο Τσίπρας στη Σορβόννη στις 3/10: Συζήτηση για την Ευρώπη και τις προκλήσεις ηγεσίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο ιστορικό πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, σε μια εκδήλωση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η ομιλία του διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία, Εξουσία και Δημόσιες Ευρωπαϊκές Υποθέσεις». Κεντρικό θέμα της θα είναι οι τρέχουσες προκλήσεις της Ευρώπης υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen», είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;». Μετά την ομιλία του, ο κ. Τσίπρας θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές, ανοίγοντας διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα διεθνή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει επίσης κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα σε πολιτική και ακαδημαϊκό διάλογο.

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