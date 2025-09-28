Μιχαηλίδου για προγράμματα στέγασης: Κοινωνική Αντιπαροχή και αξιοποίηση στρατοπέδων για προσιτή κατοικία

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε στη Real News τα νέα εργαλεία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, εστιάζοντας στην Κοινωνική Αντιπαροχή και τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας σε ανενεργά στρατόπεδα.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι η αύξηση του στεγαστικού αποθέματος και η παροχή κατοικιών με κοινωνικό μίσθωμα σε νέους, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.ε την Κοινωνική Αντιπαροχή, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ιδιώτες κατασκευαστές αξιοποιούν ανενεργή δημόσια περιουσία, δημιουργώντας νέα διαμερίσματα. Το δημόσιο διατηρεί το 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, ενώ όσοι μένουν πάνω από δέκα χρόνια και συνεχίζουν να πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, μπορούν να γίνουν ιδιοκτήτες.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ για αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων σε Αθήνα (Χαϊδάρι), Θεσσαλονίκη (Ζιάκα) και Πάτρα, όπου θα δημιουργηθούν 2.000 νέα διαμερίσματα, από τα οποία 1.500 θα διατεθούν για κοινωνική στέγαση και 500 για στεγαστικές ανάγκες των ενστόλων. Τα έργα θα ξεκινήσουν το 2026 και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στην τριετία.

Η υπουργός επισήμανε ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν ήδη βοηθήσει 20.000 πολίτες να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, ενώ η επιστροφή ενοικίου σε 900.000 συμπολίτες ενισχύει περαιτέρω την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους εργαζόμενους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, με επιδότηση ενοικίου έως 200 ευρώ τον μήνα μέσω του Κλιματικού Κοινωνικού Ταμείου. Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών παραμένει προτεραιότητα και ότι η κυβέρνηση προχωρά σε ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη δικαιότερη φορολόγηση των ενοικίων, ώστε περισσότερα ακίνητα να επιστρέψουν στη μακροχρόνια αγορά.

Η ολοκληρωμένη στρατηγική της κυβέρνησης για τη στέγαση συνδυάζει αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, κοινωνική στέγαση και ενίσχυση των νοικοκυριών, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών και τη μείωση των τιμών στην αγορά.