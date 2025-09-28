Νετανιάχου: Ασφαλής διέλευση στη Χαμάς μόνο μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να επιτρέψει στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση, υπό τον όρο ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Παράλληλα, επανέλαβε την απόρριψή του στην Παλαιστινιακή Αρχή ως αξιόπιστο διαχειριστή της μεταπολεμικής Γάζας.

Η δήλωση του Νετανιάχου έρχεται ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία θα συζητηθεί το αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, επισημαίνοντας ότι «αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες. Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση ανοικοδόμησης της Γάζας και συνολικής μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «σημαντικά χάσματα» ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Λευκό Οίκο σχετικά με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρωθυπουργός άλλαξε το σημερινό του πρόγραμμα για να συναντηθεί με το στενό επιτελείο συμβούλων του, ενώ αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ.