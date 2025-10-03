Ο Δικαστής: Οι εντυπώσεις μας από την πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1+

Αυτή τη σεζόν, ο ΑΝΤ1 κάνει τη δική του πρόταση στη μυθοπλασία με την νέα δραματική σειρά, «Ο Δικαστής», η οποία είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο αμερικάνικο σίριαλ «Your Honor».

Η σειρά, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, έκανε την Τετάρτη 01/10, πρεμιέρα αποκλειστικά στον ANT1+, με διπλό επεισόδιο, ενώ κάθε Τετάρτη θα προβάλλονται δύο νέα επεισόδια, βυθίζοντας μας σε μία υπόθεση γεμάτη ανατροπές και ηθικά διλλήματα. Το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Απειρανθίτης, φέρνοντας στις οθόνες μας έναν σκοτεινό κόσμο που κινείται γύρω από την παρανομία – με την πατρική αγάπη όμως πάντα στο επίκεντρο.

Μία μέρα πριν την επίσημη πρεμιέρα του «Δικαστή» στο ANT1+ είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην αποκλειστική προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς, παρέα με όλους τους συντελεστές, στο μοναδικό Eleon Loft με θέα την Ακρόπολη. Έτσι, σας μεταφέρουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις και θα… «εκδικάσουμε» μαζί κατά πόσο η σειρά είναι επιτυχημένη.

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