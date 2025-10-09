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Το εμβληματικό «Kontakthof» της Pina Bausch αναβιώνει στο Εθνικό
Magazino
22:32 - 09 Οκτ 2025

Το εμβληματικό «Kontakthof» της Pina Bausch αναβιώνει στο Εθνικό

Reporter.gr Newsroom
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Το Εθνικό Θέατρο, σε συνεργασία με το Pina Bausch Foundation, παρουσιάζει, στην Κεντρική Σκηνή, μια σκηνική αναβίωση του εμβληματικού έργου της σπουδαίας χορογράφου Pina Bausch, «Kontakthof», με έναν εξ ολοκλήρου ελληνικό θίασο.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Pina Bausch, το Kontakthof, παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο από τις 17 Δεκεμβρίου, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988, από το Tanztheater Wuppertal.

Η σκηνική αυτή αναβίωση τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Josephine Ann Endicott, μέλους της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθού της Pina, και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Pina από το 1993, σε συνεργασία με την Anne Martin — επίσης μέλος της αρχικής διανομής — και τον Scott Jennings, διευθυντές προβών του Foundation. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ με 23 ξεχωριστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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