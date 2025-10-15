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Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο event
Magazino
14:00 - 15 Οκτ 2025

Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο event

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε την Τετάρτη στις 14.00 η διάθεση των εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOM CENTER Athens και θα φιλοξενήσει αστέρες του παγκόσμιου τένις, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Σταν Βαβρίνκα.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά online από την Ticketmaster, μέσω:

  • της επίσημης ιστοσελίδας του τουρνουά – hellenicchampionship.com
  • του events.ticketmaster.gr
  • του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster(καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00) στο +302111981535

Κάθε ημερήσιο εισιτήριο προσφέρει ολοήμερη πρόσβαση σε όλους τους αγώνες στο Κεντρικό Γήπεδο (Center Court), καθώς και είσοδο στην Fan Zone, έναν χώρο που προσφέρει διασκέδαση, επιλογές φαγητού και ποτού, ψυχαγωγία, περίπτερα χορηγών και δώρα, καθώς και επίσημα προϊόντα του τουρνουά.

Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 20 ευρώ για τις απλές θέσεις, ενώ υπάρχουν πολλές κατηγορίες εισιτηρίων. Επιπλέον, θα διατεθούν δωρεάν (προσβάσιμες) θέσεις σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τους συνοδούς τους (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το HelpCenter της Ticketmaster /+302111981535).

Παράλληλα, τα παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή τη μοναδική οικογενειακή εμπειρία δωρεάν από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 3η Νοεμβρίου!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Το τουρνουά

Σημειώνεται ότι το VandaPharmaceuticalsHellenicChampionshipATP 250, θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOMCENTERAthens.

Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση ATP στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες, φέρνοντας στην πόλη κορυφαίους αθλητές, διεθνή δημοσιότητα και ένα μοναδικό αθλητικό θέαμα.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στη FanZone, έναν χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, με δραστηριότητες, εκπλήξεις και δώρα από τους Χορηγούς της διοργάνωσης.

Η πρώτη ημέρα, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, θα είναι ημέρα ελεύθερης εισόδου. Οι επισκέπτες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη θέση τους εκδίδοντας το δωρεάν εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργάνωσης ή της Ticketmaster, ώστε να εξασφαλίσουν θέση και είσοδο στο χώρο. Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώνεται, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου τένις που θα βρεθούν στην Αθήνα.
Ανάμεσα στους αθλητές που θα συμμετάσχουν ξεχωρίζουν: ο Κάρεν Κατσάνοφ, σταθερά μέσα στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης, με σημαντικούς τίτλους στο ATPTour και διακρίσεις σε GrandSlam διοργανώσεις, ο Γιακούμπ Μένσικ, ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ATP, μόλις 18 ετών, που έχει ήδη φτάσει στο Νο 16 του κόσμου και κατέκτησε πρόσφατα το Masters 1000 του Μαϊάμι και ο Γίρι Λεχέτσκα, επίσης από την Τσεχία, ένας από τους πιο σταθερούς νέους παίκτες της γενιάς του, με παρουσία στο Top 20 και εντυπωσιακές πορείες σε μεγάλες διοργανώσεις του Tour.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του ανερχόμενου Έλληνα τενίστα Στέφανου Σακελλαρίδη, ο οποίος έλαβε μια από τις WildCard της διοργάνωσης και θα αναμετρηθεί στο κυρίως ταμπλό!

Το VandaPharmaceuticalsHellenicChampionshipATP 250 φέρνει το κορυφαίο τένις στην καρδιά της Αθήνας, προβάλλοντας τη χώρα ως νέο προορισμό στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία.

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